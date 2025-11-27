Néiser Villarreal manda recado para a torcida do Cruzeiro

O Cruzeiro divulgou nas redes sociais o primeiro contato do colombiano Néiser Villarreal com o técnico Leonardo Jardim e os companheiros de equipe, nesta quarta-feira (26). Logo depois do desembarque no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, pela manhã, o novo reforço do clube para a temporada 2026 seguiu para a Toca da Raposa 2.

Ainda no aeroporto, o jogador de 20 anos recebeu ligação por vídeo do dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, que lhe deu as boas-vindas:

- Seja muito bem-vindo aqui na nossa Minas Gerais, nossa Belo Horizonte. Estávamos esperando, ansiosos. Seja muito bem-vindo. Você vai ser muito feliz aqui – disse o dirigente celeste.

Na Toca 2, o atacante colombiano foi recebido pelo vice-presidente do Cruzeiro, Pedro Junio, e se encontrou com o técnico Leonardo Jardim e com alguns jogadores, como Fabrício Bruno, Kaio Jorge, Lucas Romero e o conterrâneo Sinisterra.

No final do vídeo, Néiser Villarreal deixa um recado para os torcedores do Cruzeiro:

- Olá, Nação Azul. Estou muito contente de estar aqui e espero dar muitas alegrias – afirmou o atacante.

Villarreal ficará na Toca da Raposa para se ambientar com o grupo do Cruzeiro

Nesta quinta-feira (27), Néiser Villarreal passa por exames médicos e deve assinar o contrato com o clube, que marcará a apresentação oficial do jogador. O colombiano seguirá em Belo Horizonte participando dos treinamentos na Toca da Raposa, para ir se ambientando com o grupo e manter o condicionamento físico. Tchau, pessoal! O atacante poderá estrear com a camisa celeste somente em 2026.

Néiser David Villarreal Quiñones, natural de Tumaco, na Colômiba, é destro e atua pelos dois lados do campo e centralizado. O atacante foi artilheiro do Campeonato Sul-Americano e da Copa do Mundo Sub-20. No Sul-Americano, disputado em fevereiro, marcou oito gols e deu quatro assistências em nove jogos na campanha da Colômbia que terminou na terceira colocação – o Brasil foi o campeão. Pela Copa do Mundo, em outubro, Villarreal, com cinco gols, dividiu a artilharia com outros três jogos, e a Colômbia novamente terminou em terceiro lugar.