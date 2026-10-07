Ceará x Criciúma: onde assistir, horário e escalações
Ceará x Criciúma: pela 32ª rodada do Brasileirão Série B 2026.
Ceará e Criciúma se enfrentam nesta quinta-feira (8), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo, em Fortaleza, pela 32ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O confronto, válido pela 32ª rodada do Brasileirão Série B 2026, terá transmissão de Xsports, SportyNet (TV e YouTube), ESPN e Disney+. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Ceará vem de vitória fora de casa contra o Avaí por 1 a 0, em jogo válido pela 31ª rodada da Série B. Antes disso, empatou em 2 a 2 com o Operário-PR fora de casa e venceu o Novorizontino por 2 a 1 em casa, mostrando boa forma recente na competição.
FICHA do confronto
Competição: Série B 2026
Data e horário: 8 de Outubro de 2026, às 19h30
Local: Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo, Fortaleza, Ceará
Rodada: 32
Fase: Temporada regular
O Criciúma vem de vitória fora de casa contra o Londrina-PR por 2 a 0, pela 31ª rodada da Série B. Na rodada anterior, venceu o Avaí por 3 a 0 em casa, mas sofreu derrota para o Operário-PR por 2 a 0 em casa, mostrando desempenho misto nas últimas partidas.
Onde assistir
- Competição: Série B (Temporada regular)
- 📅 Data: 8 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo, Fortaleza, Ceará
- 📺 Onde assistir: Xsports, SportyNet (TV e YouTube), ESPN e Disney+
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Ceará
Técnico: Daniel Paulista
Richard; Bryan Borges, Luiz Otávio, Luizão e Rafael Ramos; Vina, Richardson e Matheus Araújo; Melk, Enzo e Lucca.
Criciúma
Técnico: Umberto Louzer
Airton; Marcelo Hermes, Luciano Castán, Rodrigo e Marcinho; Fellipe Mateus, Jean Irmer e Eduardo; R. Otero, Nicolas e Jhonata Robert.
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