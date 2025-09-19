menu hamburguer
Onde Assistir

Ceará x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam pela 24ª rodada

Ceará e Bahia se enfrentam na Arena Castelão (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraCeará e Bahia se enfrentam na Arena Castelão (Foto: Arte/Lance!)
Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Pereira de Souza
Fortaleza (CE)
Dia 19/09/2025
18:31
  • Matéria
  Matéria

Ceará e Bahia se enfrentam neste sábado (20), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão exclusiva do Premiere.

O Ceará vem de empate por 2 a 2 com o Vasco, fora de casa, pelo Brasileirão. Com um a menos no 2º tempo, o Alvinegro buscou a igualdade já nos acréscimos. O Bahia, por sua vez, recebeu o Cruzeiro na mesma rodada e perdeu por 2 a 1.

Ficha do jogo

CEA
BAH
24ª rodada
Brasileirão
Data e Hora
Sábado, 20 de setembro de 2025, às 18h30 (de Brasília)
Local
Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
Árbitro
Lucas Casagrande (PR)
Assistentes
Bruno Boschilia (PR) e Schumacher Marques Gomes (PB)
Var
Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Onde assistir
O Alvinegro é o 11º colocado na tabela do torneio, com 27 pontos. O Esquadrão está em sexto lugar, tendo 36 pontos.

Histórico do confronto

Ceará e Bahia já se enfrentaram 57 vezes na história, com 20 vitórias para os cearenses, 22 para os baianos e 15 empates.

Nas partidas em solo cearense, o domínio é do Vovô, que soma 13 triunfos. O Bahia obteve sete, com oito igualdades em tal histórico.

Partida entre Bahia e Ceará, pelo Brasileirão 2025 (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)
Partida entre Bahia e Ceará, pelo Brasileirão 2025 (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

Confira as informações do jogo entre Ceará x Bahia

✅ FICHA TÉCNICA
CEARÁ X BAHIA
BRASILEIRÃO - 24ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 20 de setembro de 2025, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
📺 Onde assistir: Premiere

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Schumacher Marques Gomes (PB)
🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CEARÁ: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Dieguinho, Fernando Sobral e Lourenço; Galeano, Pedro Raul e Paulo Baya. Técnico: Léo Condé.

BAHIA: Ronaldo; Santiago Arias (Gilberto), Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly (Michel Araújo); Kayky e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

