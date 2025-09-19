Ceará x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam pela 24ª rodada
Ceará e Bahia se enfrentam neste sábado (20), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão exclusiva do Premiere.
➡️ Clique para assistir no Premiere
O Ceará vem de empate por 2 a 2 com o Vasco, fora de casa, pelo Brasileirão. Com um a menos no 2º tempo, o Alvinegro buscou a igualdade já nos acréscimos. O Bahia, por sua vez, recebeu o Cruzeiro na mesma rodada e perdeu por 2 a 1.
Ficha do jogo
O Alvinegro é o 11º colocado na tabela do torneio, com 27 pontos. O Esquadrão está em sexto lugar, tendo 36 pontos.
Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará
Histórico do confronto
Ceará e Bahia já se enfrentaram 57 vezes na história, com 20 vitórias para os cearenses, 22 para os baianos e 15 empates.
Nas partidas em solo cearense, o domínio é do Vovô, que soma 13 triunfos. O Bahia obteve sete, com oito igualdades em tal histórico.
Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!
Confira as informações do jogo entre Ceará x Bahia
✅ FICHA TÉCNICA
CEARÁ X BAHIA
BRASILEIRÃO - 24ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 20 de setembro de 2025, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
📺 Onde assistir: Premiere
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Schumacher Marques Gomes (PB)
🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CEARÁ: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Dieguinho, Fernando Sobral e Lourenço; Galeano, Pedro Raul e Paulo Baya. Técnico: Léo Condé.
BAHIA: Ronaldo; Santiago Arias (Gilberto), Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly (Michel Araújo); Kayky e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.
