Ceará tem desfalques certos para enfrentar o Bahia pela Série A

Time encara o adversário no sábado

Partida entre Ceará e Juventude, pelo Brasileirão (Foto: Stephan Eilert/Ceará SC)
Richardson na partida entre Ceará e Juventude, pelo Brasileirão (Foto: Stephan Eilert/Ceará SC)
O Ceará recebe o Bahia no próximo sábado (20), às 18h30 (de Brasília), valendo pela 24ª rodada do Brasileirão. O Alvinegro já tem desfalques certos para o embate na Arena Castelão.

Duas das ausências serão pelo acúmulo de cartões amarelos. Assim, o lateral-direito Fabiano Souza e o volante Richardson estarão suspensos. Rafael Ramos deve ser o substituto na defesa, com espaço para Lucas Lima no meio.

Ademais, o meia Rodriguinho foi expulso de forma direta no 2º tempo, pouco depois de sua entrada em campo. O Ceará sofreu o 2 a 1 com um a menos, mas conseguiu buscar o empate nos últimos minutos da etapa final.

Matheus Bahia, lateral-esquerdo do Ceará, em ação pelo clube (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)
Matheus Bahia, lateral-esquerdo do Ceará, em ação pelo clube (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

Mais dois desfalques devem acontecer por questões contratuais. O zagueiro Marcos Victor e o lateral-esquerdo Matheus Bahia estão emprestados pelo Bahia, tanto que foram ausências diante do adversário na semifinal da Copa do Nordeste - os baianos triunfaram por 1 a 0. Marllon e Nicolas tendem a ser os escolhidos por Léo Condé para o novo confronto.

Lucas Mugni, que ficou de fora contra o Vasco por uma lesão na posterior da coxa direita, será reavaliado pela comissão técnica. Caso o argentino entre em campo, Lourenço pode ser uma alternativa atuando de forma mais recuada.

O Vovô é o 11º colocado no Brasileirão, com 27 pontos - agora são cinco acima do Z4. O Vitória abre a zona com 22 e o Juventude, aparecendo logo abaixo, tem 21. As duas equipes citadas perderam na rodada, assim como Grêmio e Internacional. Atlético-MG e Santos ficaram no empate.

Próximo jogo do Ceará

Após o empate contra o Vasco, o Ceará voltará a campo no próximo sábado (20), em casa, contra o Bahia. O duelo pela 24ª rodada do Brasileirão terá início às 18h30 (de Brasília).

