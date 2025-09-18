Bahia se reapresenta com novos atletas em transição antes de pegar o Ceará

De olho em uma recuperação rápida no Campeonato Brasileiro, o Bahia voltou aos treinos e se prepara para o clássico nordestino contra o Ceará, marcado para as 18h30 deste sábado (horário de Brasília), no Castelão, pela 24ª rodada. A boa notícia para o técnico Rogério Ceni é que os atacantes Ademir e Tiago saíram do departamento médico e iniciaram a transição física.

Além da dupla, Caio Alexandre, Ruan Pablo, Kanu e Erick também estão em transição e são dúvidas para a partida de sábado. Já David Duarte, Erick Pulga e João Paulo se recuperam de problemas físicos e seguem os trabalhos na academia e fisioterapia.

Com duas derrotas seguidas no Brasileirão, ambas em confrontos diretos contra Mirassol e Cruzeiro, o Tricolor deixou o G-4 e estaciona na sexta posição, com 36 pontos, dois a menos que o time paulista, 4º colocado.

Como foi a reapresentação do Bahia?

O Tricolor voltou aos treinos nesta quarta-feira com trabalhos táticos de marcação no campo ofensivo e de controle da posse de bola, com orientação do treinador Rogério Ceni. Por fim, o elenco foi dividido para uma atividade de cinco jogadores contra cinco em campo reduzido.

A equipe volta a treinar na manhã desta quinta e viaja nesta sexta-feira para a capital cearense, logo após a última atividade antes do jogo contra o Vozão.

O Bahia perdeu para o Ceará por 2 a 0 na tarde da última quarta-feira, no segundo jogo da final da Copa do Nordeste Sub-20, e amargou o vice-campeonato do torneio. O time profissional, por sua vez, também não está em maré boa depois da derrota para o Cruzeiro, mas ganhou uma esperança na última segunda-feira com a estreia convincente do jovem atacante Mateo Sanabria.