Dúvida na defesa: Confira as opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Ceará

O técnico Eduardo Domínguez ainda busca a escalação ideal do Atlético e terá problemas para montar a equipe diante do Ceará. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 21h30, na Arena Castelão, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil.

O técnico Eduardo Domínguez ainda busca a escalação ideal do Atlético e terá problemas para montar a equipe diante do Ceará. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 21h30, na Arena Castelão, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil.

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Na defesa, o zagueiro Ruan é dúvida para a partida. O defensor sentiu dores durante o aquecimento do confronto contra o Botafogo, no último domingo (10), e acabou cortado da partida. Com isso, sua presença diante do Ceará segue incerta.

Outro jogador que ainda não tem participação confirmada é o meia Victor Hugo. O atleta continua em recuperação de um edema muscular na coxa esquerda, sofrido na semana do clássico contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro.

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Por outro lado, Domínguez terá um importante retorno para o duelo decisivo. O zagueiro Lyanco, que desfalcou a equipe na última rodada do Brasileirão por suspensão, volta a ficar à disposição para a partida pela Copa do Brasil.

Quem também retorna é o volante Alan Franco. O meio-campista cumpriu suspensão também contra Botafogo e reforça o Atlético no confronto contra o Ceará.

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Opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Ceará

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim, Pedro Cobra

Zagueiros: Ivan Román, Junior Alonso, Vitor Hugo, Lyanco

Laterais: Natanael, Preciado, Renan Lodi, Kauã Pascini

Meias: Alan Franco, Maycon, Alexsander, Cissé, Tomás Pérez, Bernard, Gustavo Scarpa, Igor Gomes e Iseppe

Atacantes: Reinier, Dudu, Mateo Cassierra, Alan Minda, Cuello e Cauã Soares

Dúvidas: Ruan e Victor Hugo

Lesionados: Patrick, Índio

Lyanco volta a ser opção no Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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