Escalação de Caxias x Internacional: Colorado terá time reserva

Depois de repetir o time em duas partidas consecutivas, um Gre-Nal muito intenso, com direito à vitória de virada, após estar duas vezes atrás no placar, e uma derrota na estreia do Brasileirão, para o Athletico-PR, o Internacional terá time reserva contra o Caxias, na tarde deste sábado (31). A partida das 16h30min (de Brasília), no estádio Centenário, em Caxias do Sul, vale pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Gaúcho.

Líder do Grupo 1 com 12 pontos, o Colorado decide as quartas de final em casa. Um empate com a equipe grená garante a melhor campanha da etapa inicial do Estadual.

Colorado terá time reserva

Com os principais nomes do elenco preservados – eles ficaram em Porto Alegre e treinaram pela manhã – para enfrentar o Flamengo, quarta-feira (4), pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Paulo Pezzolano aposta no time reserva, um misto dos profissionais com a garotada da base.

Com isso, o time terá a defesa e o meio com jogadores do grupo principal e o ataque com guris formados no Celeiro de Ases. Assim, o time do treinador uruguaio começa com Anthoni; Aguirre, Clayton, Juninho e Alisson; Denis, Villagra, e Bruno Tabata; João Victor, João Bezerra e Allex.

Vindo de derrota para o São José, o Caxias chega para o duelo já classificado às quartas de final. Na vice-liderança do Grupo B, com sete pontos, pode até assumir a ponta. Para isso, tem de vencer o Inter e torcer para o Grêmio perder para o Juventude.

O Grená entrará em campo com força máxima. Dessa forma, o time do técnico Fernando Marchiori vai com Léo Lang; Ronei, Andrés Robles, Maurício e Roberto; Wellington Reis, Dudu Vieira e Tomas Bastos; Calyson, Douglas Skilo e Jeam.