Alcaraz vence o francês Arthur Fils e vai à final do ATP 500 de Barcelona

O espanhol Carlos Alcaraz derrotou o francês Arthur Fils por 2 a 0, neste sábado (19), e garantiu a classificação para a final do ATP 500 de Barcelona. O atual número dois do mundo dominou as ações da partida, garantindo a vitória em todos os sets, com parciais de 6/2 e 6/4. O adversário na grande decisão será o dinamarquês Holger Rune, 13º no ranking mundial.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Alcaraz busca o tricampeonato do ATP 500 de Barcelona (Foto: Valery HACHE / AFP)

Como foi o jogo?

A partida foi dominada pelo espanhol que quebrou duas vezes e venceu o primeiro set em 33 minutos por 6/2. Destaque para os 19 erros de Fils. Alcaraz controlou melhor no fundo, errou apenas cinco e mesmo com apenas três winners foi dominante no placar. As duas quebras vieram com duplas-faltas.

No segundo set, Fils melhorou nos jogos de saque, confirmado com sustos, mas uma quebra no terceiro jogo definido. Bastou controlar bem os serviços e Carlitos saiu com o triunfo no terceiro match-point após último jogo mais apertado.

continua após a publicidade

Alcaraz em busca do tricampeonato

Alcaraz vai lutar pelo tricampeonato neste domingo contra o dinamarquês Holger Rune, 13º colocado, que passou pelo russo Karen Khachanov. O espanhol mantém vantagem de 2 a 1 no confronto direto com o último triunfo em Wimbledon em 2023. Este será o primeiro encontro deles no piso de saibro. A única vitória de Rune foi no piso duro e coberto do Masters 1000 de Paris, em 2022.

Carlitos vai jogar sua 24ª final e buscar o 19º troféu. Será sua terceira final do ano onde foi campeão também no ATP 500 de Roterdã, na Holanda.