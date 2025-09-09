Hugo Calderano vira assunto após partida em Macau: ‘Onde fui me meter?’

Hugo Calderano, recuperado da eliminação nas quartas de final do Grand Smash da Suécia, em Malmö, estreou com vitória no WTT de Macau na madrugada desta terça-feira (9). Durante a partida, o brasileiro virou assunto nas redes sociais.

O número 4 do mundo derrotou o sul-coreano An Jaehyun, 14º do ranking, por 3 a 0, com parciais de 13/11, 12/10 e 11/8. Mais uma vez, Hugo Calderano descomplicou uma partida que, na teoria, era muito difícil.

Nas redes sociais, como é de costume, os brasileiros comentaram muito sobre a atuação da joia do nosso tênis de mesa. Com direito a sofrimento, pontos incríveis, e muita alegria, o X foi tomado de comentários sobre Hugo Calderano. Veja abaixo.

Hugo Calderano na final em Foz do Iguaçu contra o alemão Bemedikt Duda (Foto: Abelardo Mendes Jr/ CalderanoTM)

Veja comentários sobre Hugo Calderano após vitória em Macau

Como foi a partida

O primeiro set foi bastante equilibrado, e Calderano fechou em 13/11. Na segunda parcial, o sul-coreano reagiu e abriu 8/2. Mas o melhor mesa-tenista da história do Brasil buscou a reação espetacular e venceu por 12/10. Na próxima rodada, nas oitavas de final, o americano Kanak Jha (22º) ou o alemão Dang Qiu (12º).

Campeão da Copa do Mundo e vice Mundial, Hugo Calderano busca um bom resultado para somar pontos importantes e se manter no topo do ranking mundial. Antes do torneio sueco, o brasileiro triunfou nos WTT's de Buenos Aires e de Foz do Iguaçu.

- Estou muito feliz com a minha performance hoje, não foi uma partida fácil, estive atrás nos dois primeiros sets - celebrou Hugo Calderano.