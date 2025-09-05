Quando entrar no octógono neste sábado, o maranhense Caio Borralho, de 32 anos, irá em busca da 18ª vitória no MMA. Dessa vez, na principal luta do UFC Paris, o brasileiro, sétimo do peso médio do UFC, enfrenta o anfitrião Nassourdine Imavov, segundo. No vídeo abaixo, como foi a encarada entre os dois protagonistas do evento deste final de semana;

Além de Borralho, outros três brasileiros estarão em ação na capital francesa. Um deles é seu parceiro de equipe na Maurício Ruffy que enfrenta Benoit St. Denis na luta co-principal, em mais um duelo entre França e Brasil (encarada no vídeo abaixo).







Brendson Ribeiro e Kauê Fernandes também representam o país no octógono francês neste sábado.







✏️ Texto de João Vitor Xavier

Em entrevista ao LANCE!, Borralho mostrou confiança de que ele e Ruffy vão vencer novamente. o peso médio exaltou seu companheiro de equipe, previu um grande nocaute para Ruffy e disse que os adversários ainda não acreditam ou não entendem o tamanho do potencial do peso leve.

- O Ruffy está muito bem preparado, pronto para dar mais um show. Ele é um cara muito perigoso. Eu acho que a galera ainda não entendeu o quão plástico, o quão perigoso ele pode ser. Eu digo os adversários. Eles lutam de uma maneira que acabam se expondo muito contra o Ruffy. Eu acho que o St. Denis vai fazer a mesma coisa e o Ruffy vai ter mais um nocaute incrível neste sábado - comentou Borralho.

Mais uma dobradinha de bônus à vista?

Ruffy quer outro bônus (Foto: Sarah Stier/GETTY IMAGES NORTH AMERICA Getty Images via AFP)

Não será a primeira vez que os dois lutam no mesmo dia. No último UFC Rio, em maio do ano passado, Ruffy lutou antes de Borralho também e os dois foram vitoriosos, saindo também com bônus de performance. E Caio está confiante que isso se repetirá em Paris.

- A gente está acostumado a lutar no mesmo dia. No UFC Rio foi a mesma coisa. O Ruffy foi lá e nocauteou e eu nocauteei também e os dois ganharam bônus. Eu acho que a história vai se repetir na França, mas de uma maneira ainda melhor.

Ver um companheiro lutar é garantia de nervosismo, mas quando a sua luta está chegando em seguida, não há hora para sentimentos. É assim que Caio Borralho encara a missão de lutar logo depois de Ruffy.

- Eu já trabalhei isso na minha mente. Eu vou estar torcendo muito por ele, dentro do meu coração, mas a concentração é no que eu tenho que fazer, no meu aquecimento. Não importa o resultado dele na hora. Não vou comemorar nem ficar triste se algo fora do controle acontecer. Igual no Rio. Quando ele estava lutando, eu estava a caminho da Arena, pensei e tal, que foi legal, mas mantive o foco. Depois, comemoramos juntos.

ONDE ASSISTIR

UFC Fight Night — Paris, FRA



Data: 6 de setembro de 2025

Horário: A partir de 13h (horário de Brasília)

Local: Paris, França

Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet



Card principal — a partir das 16h

Peso médio (até 83,9 kg): Nassourdine Imavov (FRA) x Caio Borralho (BRA)

Peso leve (até 70,3 kg): Benoît Saint-Denis (FRA) x Maurício Ruffy (BRA)

Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Modestas Bukauskas (LIT) x Paul Craig (ESC)

Peso leve (até 70,3 kg): Bolaji Oki (BEL) x Mason Jones (GAL)

Peso meio-médio (até 77,1kg): Axel Sola (FRA) x Rhys McKee (IRL)



Card preliminar — a partir das 13h

Peso pena (até 65,7kg): William Gomis (FRA) x Robert Ruchala (POL)

Peso meio-pesado (até 92,9kg): Oumar Sy (FRA) x Brendson Ribeiro (BRA)

Peso pesado (até 120,2kg): Marcin Tybura (POL) x Ante Delija (CRO)

Peso leve (até 70,3kg): Kauê Fernandes (BRA) x Harry Hardwick (ING)

Peso meio-médio (até 77,1kg): Sam Patterson (ING) x Trey Waters (EUA)

Peso médio (até 83,9kg): Brad Tavares (EUA) x Robert Bryczek (POL)

Peso meio-médio (até 77,1kg): Andreas Gustafsson (SUE) x Rinat Frakhretdinov (RUS)

Peso palha (até 52,1kg): Shauna Bannon (IRL) x Sam Hughes (EUA)