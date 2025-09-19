Burnley x Nottingham Forest: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Premier League
Confira as principais informações do duelo válido pelo Campeonato Inglês
Burnley e Nottingham Forest terão os caminhos cruzados pela quinta rodada da Premier League. A partida será realizada neste sábado (20), às 11h (de Brasília), no Turf Moor, em Burnley (ING). O jogo terá transmissão exclusiva do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Burnley 🍷
Próximo da zona de rebaixamento, o Burnley soma apenas três pontos em quatro jogos na competição, empatado com o West Ham, primeira equipe do Z3 da Premier League. Até o momento, a equipe perdeu para o Tottenham na estreia, Manchester United e Liverpool, e venceu o Sunderland por 2 a 0.
Nottingham Forest 🔴⚪
O Nottingham Forest também briga na parte de baixo da tabela do Campeonato Inglês. O clube, recheado de jogadores brasileiros, está em 15° lugar e soma quatro pontos, com uma vitória, um empate e duas derrotas. Na rodada anterior, o Arsebak bateu a equipe de Ange Postecoglou por 3 a 0.
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre Burnley e Nottingham Forest (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Burnley 🆚 Forest
5ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 20 de setembro, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Turf Moor, em Burnley (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Thomas Bramall
🚩 Assistentes: Marc Perry, Matt Wilkes e Samuel Barrott (quarto árbitro)
📺 VAR: Paul Howard (VAR1) e Simon Bennett (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Burnley (Técnico: Scott Parker)
Dubravka; Kyle Walker, Ekdal, Estève e Hartman; Josh Cullen e Florentino; Tchaouna, Mejbri e Jaidon Anthony; Foster.
❌ Desfalques: Lesley Ugochukwu, Connor Roberts, Jordan Beyer e Zeki Amdouni.
❓ Dúvidas: -
Nottingham Forest (Técnico: Ange Postecoglou)
Sels, Neco Williams, Savona, Milenkovic e Morato; Anderson e Sangare; Hudson-Odoi, Gibbs-White e Ndoye; Wood.
❌ Desfalques: Aina e Nicolas Dominguez.
❓ Dúvidas: Murillo.
