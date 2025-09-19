menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Burnley x Nottingham Forest: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Premier League

Confira as principais informações do duelo válido pelo Campeonato Inglês

Burnley x Nottingham Forest: quinta rodada da Premier League (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraBurnley x Nottingham Forest: quinta rodada da Premier League (Foto: Arte/Lance!)
Avatar
Lance!
Burnley (ING)
Dia 19/09/2025
11:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

Burnley e Nottingham Forest terão os caminhos cruzados pela quinta rodada da Premier League. A partida será realizada neste sábado (20), às 11h (de Brasília), no Turf Moor, em Burnley (ING). O jogo terá transmissão exclusiva do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Burnley 🍷

Próximo da zona de rebaixamento, o Burnley soma apenas três pontos em quatro jogos na competição, empatado com o West Ham, primeira equipe do Z3 da Premier League. Até o momento, a equipe perdeu para o Tottenham na estreia, Manchester United e Liverpool, e venceu o Sunderland por 2 a 0.

continua após a publicidade

Nottingham Forest 🔴⚪

O Nottingham Forest também briga na parte de baixo da tabela do Campeonato Inglês. O clube, recheado de jogadores brasileiros, está em 15° lugar e soma quatro pontos, com uma vitória, um empate e duas derrotas. Na rodada anterior, o Arsebak bateu a equipe de Ange Postecoglou por 3 a 0.

Ficha do jogo

BUR
nottingham-forest-escudo-onde-assistir
FOR
5ª rodada
Premier League
Data e Hora
Sábado, 20 de setembro, às 11h (de Brasília)
Local
Turf Moor, em Burnley (ING)
Árbitro
Thomas Bramall
Assistentes
Marc Perry, Matt Wilkes e Samuel Barrott (quarto árbitro)
Var
Paul Howard (VAR1) e Simon Bennett (AVAR)
Onde assistir

Tudo sobre o jogo entre Burnley e Nottingham Forest (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Burnley 🆚 Forest
5ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 20 de setembro, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Turf Moor, em Burnley (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Thomas Bramall
🚩 Assistentes: Marc Perry, Matt Wilkes e Samuel Barrott (quarto árbitro)
📺 VAR: Paul Howard (VAR1) e Simon Bennett (AVAR)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Burnley (Técnico: Scott Parker)
Dubravka; Kyle Walker, Ekdal, Estève e Hartman; Josh Cullen e Florentino; Tchaouna, Mejbri e Jaidon Anthony; Foster.

❌ Desfalques: Lesley Ugochukwu, Connor Roberts, Jordan Beyer e Zeki Amdouni.
Dúvidas: -

Nottingham Forest (Técnico: Ange Postecoglou)
Sels, Neco Williams, Savona, Milenkovic e Morato; Anderson e Sangare; Hudson-Odoi, Gibbs-White e Ndoye; Wood.

❌ Desfalques: Aina e Nicolas Dominguez.
Dúvidas: Murillo.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

FBL-ENG-PR-NOTTINGHAM FOREST-BRENTFORD
Jogadores do Nottingham Forest comemoram gol marcado na Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias