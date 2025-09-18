menu hamburguer
Casemiro define quando deixará o Manchester United; veja

Brasileiro recebeu assédio saudita no último verão

Casemiro - Manchester United x Athletic Bilbao - Europa League
imagem cameraCasemiro celebra gol com a camisa do Manchester United diante do Athletic Bilbao (Foto: Oli Scarff/AFP)
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/09/2025
13:08
  • Matéria
  • Mais Notícias
Casemiro optou por ficar no Manchester United nesta temporada, apesar do interesse de clubes da Arábia Saudita.
O contrato do volante vai até junho de 2026, mas renovação automática é improvável.
Casemiro poderá assinar pré-contrato em janeiro, aos 34 anos, após a Copa do Mundo.
Apesar do forte interesse de clubes da Arábia Saudita, Casemiro escolheu permanecer no Manchester United para esta temporada, que é a sua quinta em Old Trafford. O contrato do brasileiro expira em junho de 2026 e possui uma cláusula de renovação automática caso seja o desejo das duas partes, mas isso não parece provável.

De acordo com a “Trivela”, Casemiro deve deixar o Manchester United ao final do contrato, quando terá 34 anos. Isso significa que o brasileiro já poderia assinar um pré-contrato com um novo clube a partir de janeiro. Dentre as principais questões para escolher um novo destino estão os desejos do jogador após a Copa do Mundo, sua performance na competição e as possibilidades a partir disso.

O veículo brasileiro também apurou que Casemiro recusou recentemente a oferta de uma equipe do futebol saudita. O meio-campista brasileiro já havia dado sinais de que recusaria a proposta e enfim bateu o martelo sobre a permanência nos últimos dias do mercado de transferências. O camisa 18 dos Red Devils até cogitou deixar Old Trafford, mas o fator Copa do Mundo, alinhado à confiança de Ruben Amorim, pesou para a permanência.

Richarlison x Casemiro na decisão da Liga Europa entre Tottenham e Manchester United
Richarlison x Casemiro na decisão da Liga Europa entre Tottenham e Manchester United (Foto: Josep LAGO / AFP)

Números de Casemiro na última temporada

Na última temporada, Casemiro atingiu 40 partidas com a camisa do Manchester United, marcou cinco gols e concedeu duas assistências para gols de seus companheiros. Para além do desempenho satisfatório pelos Red Devils, o volante voltou a ser convocado para a Seleção Brasileira, com Carlo Ancelotti no comando.

