Casemiro define quando deixará o Manchester United; veja
Brasileiro recebeu assédio saudita no último verão
Apesar do forte interesse de clubes da Arábia Saudita, Casemiro escolheu permanecer no Manchester United para esta temporada, que é a sua quinta em Old Trafford. O contrato do brasileiro expira em junho de 2026 e possui uma cláusula de renovação automática caso seja o desejo das duas partes, mas isso não parece provável.
De acordo com a “Trivela”, Casemiro deve deixar o Manchester United ao final do contrato, quando terá 34 anos. Isso significa que o brasileiro já poderia assinar um pré-contrato com um novo clube a partir de janeiro. Dentre as principais questões para escolher um novo destino estão os desejos do jogador após a Copa do Mundo, sua performance na competição e as possibilidades a partir disso.
O veículo brasileiro também apurou que Casemiro recusou recentemente a oferta de uma equipe do futebol saudita. O meio-campista brasileiro já havia dado sinais de que recusaria a proposta e enfim bateu o martelo sobre a permanência nos últimos dias do mercado de transferências. O camisa 18 dos Red Devils até cogitou deixar Old Trafford, mas o fator Copa do Mundo, alinhado à confiança de Ruben Amorim, pesou para a permanência.
Números de Casemiro na última temporada
Na última temporada, Casemiro atingiu 40 partidas com a camisa do Manchester United, marcou cinco gols e concedeu duas assistências para gols de seus companheiros. Para além do desempenho satisfatório pelos Red Devils, o volante voltou a ser convocado para a Seleção Brasileira, com Carlo Ancelotti no comando.
