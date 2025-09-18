menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Times da MLS na Libertadores? Executivo de clube dos EUA opina sobre possibilidade

Luiz Muzzi, brasileiro que está no Orlando City há sete anos, destaca que existem pontos divergentes a serem debatidos sobre a junção das federações

Luiz Muzzi, executivo do Orlando City, clube da MLS
imagem cameraMuzzi atua no Orlando City desde 2019. (Foto: Divulgação)
8aea3481-4fd8-49c6-acd1-b22af575465e__MG_9987-Copia-2-aspect-ratio-1024-1024
Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Dia 18/09/2025
13:04
A Libertadores caminha para os confrontos decisivos das quartas de final da temporada 2025 e as quartas de final contam com apenas três países entre os representantes, Brasil, Argentina e Equador. Com certa frequência, a participação de clubes da Concacaf, confederação que reúne times da América do Norte e Central, é lembrada pelos torcedores, principalmente pelo período em que os mexicanos entraram na disputa da copa continental. Mas o cenário pode se tornar uma realidade?

Existem alguns pontos a serem levados em consideração, alguns que fortalecem o argumento para a junção das confederações, outros que afastam a possibilidade. Os temas vão desde o nível técnico a ser alcançado até a logística que envolve as partidas entre dois continentes diferentes. Nos Estados Unidos, liga que vem crescendo ao longo da última década, o debate não é totalmente esquecido por quem comanda os clubes.

O brasileiro Luiz Muzzi é Conselheiro Sênior da Presidência do Orlando City, equipe da MLS, e falou sobre o que pensam os dirigentes dos times dos EUA sobre esse assunto. Em entrevista exclusiva ao Lance!, Muzzi afirma que existem, de fato, pontos de vista divergentes sobre a participação dos clubes norte-americanos na Libertadores.

Se fosse apenas pelo critério técnico dos jogos, o debate já teria avançado para um desfecho positivo. Mas Muzzi pondera que há uma necessidade de colocar em discussão toda a logística e esforço de clubes e elencos para que isso aconteça.

- Desportivamente, a gente gostaria muito, até para ter essa exposição e mostrar ao mundo o que o times da MLS podem gerar no futebol. Logisticamente é um negócio complicado. Quando os times mexicanos participavam já era difícil e agora temos um calendário ainda mais apertado. Quando colocamos nessa equação a altitude, mudança entre frio e calor, já que estamos saindo de um hemisfério ao outro, o fuso horário, a pouca facilidade de acesso a alguns lugares... torna a logística muito complicado. Mas se alguém tivesse uma solução e conseguisse encaixar no calendário, seria ótimo - destaca Luiz Muzzi.

O brasileiro trabalha no Orlando City desde 2019, quando chegou para assumir o cargo de Gerente Geral e Diretor Esportivo da equipe, ainda quando a equipe tinha outro brasileiro como dono, Flávio Augusto da Silva. Muzzi ainda lembra que a própria disputa da MLS impõe aos clubes do país desafios logísticos ao longo da temporada. Assim como o Brasil, os EUA são um país de dimensões continentais, mas ainda com o "agravante" de que equipes de todas as regiões do país participam da competição, o que obriga viagens de uma ponta a outra do território.

- Aqui, por exemplo, estamos em Orlando [costa leste dos EUA], e quando vamos jogar em Los Angeles [costa oeste] são cinco horas de voo e três horas de diferença de fuso. Temos que ir dois dias antes para acostumar com o fuso - conta o executivo brasileiro ao Lance!.

Luiz Muzzi, executivo do Orlando City, clube da MLS
Muzzi chegou ao Orlando City em 2019. (Foto: Divulgação)

MLS está em alto patamar técnico, diz Muzzi

O dirigente destaca que, ao longo do que muitos pensam, os clubes da MLS têm um nível técnico que renderia uma boa disputa contra clubes de outros continentes, entre eles a Libertadores. Luiz Muzzi lembra do Mundial de Clubes como uma boa régua para falar sobre o desempenho dos times do país em comparação a outros gigantes do futebol mundial que disputam em praças mais desenvolvidas.

No Mundial de Clubes, Los Angeles FC, Seattle Sounders e Inter Miami representaram o país-sede e se destacaram pelos confrontos contra times brasileiros, principalmente a equipe de Messi, que chegou às oitavas de final.

Muzzi afirma que a exposição dos times ao mercado internacional do futebol ajudam a mudar uma construção feita sobre o nível técnico jogado no país e que, ao longo dos últimos anos, o futebol nos EUA tem avançado. O Mundial foi o último grande momento de evidenciar a melhora.

- - Eu acho que no Mundial de Clubes foi a primeira experiência internacional nesse sentido [de testar os clubes da MLS contra adversários de alto nível] (...) Cada vez que a gente tiver uma oportunidade de se mostrar no cenário internacional, acho que a gente vai tirando um pouquinho dessa percepção de que o futebol aqui é fraco - completou.

