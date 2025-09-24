Bulgária e Estados Unidos medem forças nesta quinta-feira (25), o segundo dia de confrontos das quartas de final do Mundial de Vôlei Masculino, disputado nas Filipinas. A partida acontece às 9h (de Brasília), com transmissão ao vivo da Volleyball World TV (streaming) e do Sportv. ➡️Clique aqui para assistir no Sportv

Trajetória da Bulgária no Mundial

A Bulgária chegou às eliminatórias do Mundial de Vôlei Masculino de forma invicta, após passar como primeira colocada do Grupo E, que também contava com Eslovênia, Alemanha e Chile.

Nas oitavas, os búlgaros superaram a seleção de Portugal por 3 sets a 0, em um jogo tranquilo. As parciais foram 25-19, 25-23 e 25-13. O ponteiro Aleksandar Nikolov marcou 19 pontos e foi o principal destaque da Bulgária, 11ª colocada do ranking mundial, na vitória.

Como chegam os Estados Unidos?

Na fase de grupos, a seleção dos Estados Unidos se classificou sem perder nenhum ponto, na mesma chave que Portugal, Cuba e Colômbia.

Estados Unidos x Eslovênia nas oitavas do Mundial de Vôlei 2025 (Foto: Volleyball World)

Já nas oitavas de final, a equipe número 4 do mundo, passou pela Eslovênia por 3 sets a 1, de virada, com as parciais de 19-25, 25-22, 25-17 e 25-20. O oposto americano Gabriel Garcia anotou 26 pontos.

Confronto da semi

Na semifinal do Mundial de Vôlei, o vencedor de Bulgária e Estados Unidos enfrenta quem passar na partida entre Tchéquia e Irã. O jogo acontece também nesta quinta-feira (25), às 4h30 (de Brasília), também com transmissão da VBTV (streaming) e do Sportv (canal fechado).