Bulgária x Estados Unidos nas quartas do Mundial de Vôlei: veja horário e onde assistir
Times lutam por uma vaga na semifinal do campeonato
Bulgária e Estados Unidos medem forças nesta quinta-feira (25), o segundo dia de confrontos das quartas de final do Mundial de Vôlei Masculino, disputado nas Filipinas. A partida acontece às 9h (de Brasília), com transmissão ao vivo da Volleyball World TV (streaming) e do Sportv. ➡️Clique aqui para assistir no Sportv
Trajetória da Bulgária no Mundial
A Bulgária chegou às eliminatórias do Mundial de Vôlei Masculino de forma invicta, após passar como primeira colocada do Grupo E, que também contava com Eslovênia, Alemanha e Chile.
Nas oitavas, os búlgaros superaram a seleção de Portugal por 3 sets a 0, em um jogo tranquilo. As parciais foram 25-19, 25-23 e 25-13. O ponteiro Aleksandar Nikolov marcou 19 pontos e foi o principal destaque da Bulgária, 11ª colocada do ranking mundial, na vitória.
Como chegam os Estados Unidos?
Na fase de grupos, a seleção dos Estados Unidos se classificou sem perder nenhum ponto, na mesma chave que Portugal, Cuba e Colômbia.
Já nas oitavas de final, a equipe número 4 do mundo, passou pela Eslovênia por 3 sets a 1, de virada, com as parciais de 19-25, 25-22, 25-17 e 25-20. O oposto americano Gabriel Garcia anotou 26 pontos.
Confronto da semi
Na semifinal do Mundial de Vôlei, o vencedor de Bulgária e Estados Unidos enfrenta quem passar na partida entre Tchéquia e Irã. O jogo acontece também nesta quinta-feira (25), às 4h30 (de Brasília), também com transmissão da VBTV (streaming) e do Sportv (canal fechado).
