Brusque x Ponte Preta: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Brusque x Ponte Preta se enfrentam neste sábado (4), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Augusto Bauer, em Brusque, Santa Catarina. O confronto, válido pela quinta rodada do Quadrangular do Acesso da Série C, terá transmissão SportyNet e SportyNet+.

O Brusque soma vinte e três jogos disputados na Série C, com nove vitórias, quatro empates e dez derrotas. A equipe marcou vinte e três gols e sofreu vinte e dois, apresentando um saldo ligeiramente positivo de um gol.

Árbitro Rafael Rodrigo Klein (RS) Assistentes Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS) Var Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Já Ponte Preta realizou vinte e três partidas, alcançando quatorze vitórias, quatro empates e apenas cinco derrotas. O time balançou as redes vinte e quatro vezes e sofreu dezessete gols, o que lhe garante um saldo positivo de sete.

No Quadrangular do Acesso da Série C, a Ponte Preta lidera o Grupo C com dez pontos conquistados em quatro jogos, somando três vitórias e um empate, com quatro gols marcados, apenas um sofrido e acesso garantido.

O Guarani aparece na segunda colocação, com seis pontos, após duas vitórias e duas derrotas, além de saldo positivo de um gol. O Náutico ocupa a terceira posição, somando quatro pontos, com uma vitória, um empate e duas derrotas, tendo marcado apenas dois gols e sofrido quatro. Já o Brusque é o lanterna do grupo, com três pontos, conquistados em uma única vitória, acumulando ainda três derrotas e saldo negativo de dois gols.

Ponte Preta já garantiu vaga na Série B (Foto: Reprodução/Flickr/Ponte Preta)

Histórico do confronto

No histórico de confrontos entre Ponte Preta e Brusque, foram disputados oito jogos em todas as competições. A Ponte Preta leva vantagem, com quatro vitórias, enquanto o Brusque soma três triunfos, além de um empate registrando equilíbrio entre as equipes ao longo do tempo.

Quando analisados os jogos em casa, a vantagem se mantém para cada time em seu território. No estádio da Ponte Preta, foram cinco partidas, com quatro vitórias do time campineiro e um triunfo do Brusque. Já em casa do Brusque, foram três confrontos, com duas vitórias para o time catarinense e um empate, mostrando a força de cada equipe diante de sua torcida.

Confira as informações do jogo entre Brusque x Ponte Preta

✅ FICHA TÉCNICA

BRUSQUE X PONTE PRETA

SÉRIE C

📆 Data e horário: sábado, 4 de outubro de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Augusto Bauer, em Brusque, Santa Catarina

📺 Onde assistir: SportyNet e SportyNet+

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩 Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)

🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRUSQUE: Matheus Nogueira; Matheus Pivô, Everton, Torres, Alex Ruan; Mangabeira, Bernardo; Olávio, Guilherme Pira, Clinton, Diego Mathias. Técnico: Filipe Gouveia

PONTE PRETA: Diogo Silva; Pacheco, Wanderson, Saimon, Artur; Souza, Luiz Felipe, Léo Índio; Elvis, Jonas Toró e Bruno Lopes. Técnico: Marcelo Fernandes