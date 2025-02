Club Brugge e Atalanta se enfrentam, nesta quarta-feira (12), em duelo válido pelo jogo de ida dos playoffs da Champions League, em busca de uma vaga nas oitavas de final. A bola rola a partir das 14h45 (de Brasília), e as equipes entram no campo do Jan Breydelstadion, em Bruges (BEL). O confronto será transmitido pela TNT (TV fechada) e Max (serviço de streaming). ➡️ Assista à Champions League na MAX com Prime Video

continua após a publicidade

Confira as informações do jogo entre Brugge e Atalanta

✅ FICHA TÉCNICA

CLUB BRUGGE X ATALANTA

PLAYOFFS - CHAMPIONS LEAGUE

📆 Data e horário: quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025, às 14h45 (de Brasília)

📍 Local: Jan Breydelstadion, em Bruges (BEL)

📺 Onde assistir: TNT e Max

🟨 Árbitro: Umut Meler (Turquia)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRUGGE (Técnico: Nicky Hayen)

Mignolet; Seys, Mechele, Ordóñez e De Cuyper; Jashari e Onyedika; Talbi, Vanaken e Tzolis; Jutgla.



ATALANTA (Técnico: Gian Piero Gasperini)

Rui Patricio; Posch, Hien e Djimsiti; Bellanova, Ederson, De Roon e Ruggeri; De Ketelaere e Pasalic; Retegui.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional