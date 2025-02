Não é Vini Jr: comentarista faz previsão sobre Bola de Ouro no Real Madrid

Não é Vini Jr. Steve McManaman, ex-futebolista inglês e jornalista da TNT Sports, acredita que Mbappé pode vir a se tornar o próximo Bola de Ouro do futebol. Para isso, o inglês afirma que o jogador precisa ser o protagonista para o triunfo do Real Madrid no confronto contra o Manchester City, destacando que o jogo pode ser o grande embate nessa Champions League, e por isso, o duelo seria extremamente importante na corrida pelo prêmio de Melhor do Mundo.

Steve McManaman acredita que o confronto entre Real Madrid e Manchester City será crucial para ambas as equipes. O jornalista destaca as ausências dos dois times, afirmando que o ataque será a tônica da partida. Diante disso, o jornalista destaca o confronto Mbappé e Haaland, afirmando que o vencedor do duelo, poderá despontar como favorito na corrida da Bola de Ouro.

O ataque do Real Madrid

Com a defesa do Real Madrid sendo frequentemente desfalcada por lesões, os holofotes do Real Madrid se vira ao seu ataque. Apesar de ser o protagonista, é Vini Jr. que vem abaixo das expectativas. O jogador faz um 2025 sem muito brilho, acumulando três gols e uma assistência em nove partidas. O desempenho do jogador, apesar de não ser ruim, vem sendo ofuscado pelos seus companheiros de ataque, Mbappé, Rodrygo e Bellingham, que fazem um ano de 2025 de almanaque.

Vini Jr comemora gol com companheiros de time no Real Madrid (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

Por fazer uma temporada abaixa, a pressão do Real Madrid desce ao seu protagonista, que neste momento é Vini Jr. Porém, por não estar somando participações diretas em gols, Steve McManaman acredita que Mbappé possa virar a estrela dos merengues no confronto entre o Manchester City. O francês acumula nove gols em 11 jogos e para o jornalista, o astro, se quiser tomar o cargo de protagonista e ser Bola de Ouro, precisa se destacar contra o Manchester City.

O confronto entre os dois times

Para o jornalista, o maior show do embate será o confronto entre Haaland e Mbappé. O francês faz ótima temporada e para Steve, para o Real Madrid passar, o jogador precisa chamar a responsabilidade para si. Enquanto isso, o inglês destaca Haaland no lado dos Citizens. O norueguês, em quatro jogos contra os merengues, não participou de nenhum gol. Porém, desta vez, o jogador irá enfrentar uma linha de defesa improvisada e desfalcada, e por isso, deve se tornar um destaque na partida.

- Se você quer títulos pessoais e você é Kylian Mbappé, e tem a Bola de Ouro em seu primeiro ano no Madrid como objetivo, vão precisar vencer. Da mesma forma, em prêmios individuais, Erling Haaland precisa se destacar, já que não marcou contra eles. Ele vai enfrentar os defensores inexperientes dessa vez, então ele tem que fazer um grande jogo também.; - afirma Steve McManaman.

Os times se enfrentam na Champions League nesta terça-feira (11), às 15h (de Brasília). Por ter feito uma melhor campanha na fase de liga, o Real Madrid será mandante no jogo, e a partida acontecerá no Santiago Bernabéu.

