Brasil x Bulgária: horário e onde assistir a disputa pelo 3° lugar no Mundial Sub-21
A partida está marcada para às 6h (de Brasília)
- Matéria
- Mais Notícias
O Brasil enfrenta a Bulgária neste domingo (17) pela medalha de bronze no Mundial de vôlei Sub-21. A partida acontece em Surabaya, na Indonésia, às 6h (de Brasília) e terá transmissão ao vivo pelo canal no YouTube da Volleyball World.
Relacionadas
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
A Seleção teve uma campanha positiva na fase de grupos, com quatro vitórias por 3 sets a 0 contra Tunísia, Chile, Bulgária e Tailândia. A única derrota da equipe veio no último jogo da fase, quando foi superada pelo Japão por 3 a 1. Já na etapa eliminatória, as brasileiras dominaram as argentinas nas quartas de final, mas foram derrotadas pela seleção da Itália na semi.
A Bulgária, por sua vez, terminou a fase de grupos em terceiro lugar na mesma chave do Brasil, vencendo os Estados Unidos e Polônia, antes de perder para o Japão na semifinal, no último sábado (16).
Brasil x Bulgária
Elenco do Brasil no Mundial Sub-21
➡️Jogadora anota mais de 50 pontos e quebra recorde no Mundial de vôlei
➡️Brasil joga mal e perde para Itália no Mundial de vôlei Sub-21
- Amanda - Levantadora
- Ana Berto - Levantadora
- Larissa - Oposta
- Isa - Ponteira
- Rebeca - Oposta
- Aline - Ponteira
- Luana - Central
- Helena - Ponteira
- Vittoria - Ponteira
- S. Will - Líbero
- Palhano - Central
- Giovana - Central
- Wagner Luiz Coppini Fernandes - técnico
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias