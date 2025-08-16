menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Brasil x Bulgária: horário e onde assistir a disputa pelo 3° lugar no Mundial Sub-21

A partida está marcada para às 6h (de Brasília)

imagem cameraBrasil durante o Mundial de vôlei Sub-21 (Foto: Divulgação Volleyball World)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/08/2025
11:45
  • Matéria
  • Mais Notícias

Brasil enfrenta a Bulgária neste domingo (17) pela medalha de bronze no Mundial de vôlei Sub-21. A partida acontece em Surabaya, na Indonésia, às 6h (de Brasília) e terá transmissão ao vivo pelo canal no YouTube da Volleyball World.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Seleção teve uma campanha positiva na fase de grupos, com quatro vitórias por 3 sets a 0 contra Tunísia, Chile, Bulgária e Tailândia. A única derrota da equipe veio no último jogo da fase, quando foi superada pelo Japão por 3 a 1. Já na etapa eliminatória, as brasileiras dominaram as argentinas nas quartas de final, mas foram derrotadas pela seleção da Itália na semi.

A Bulgária, por sua vez, terminou a fase de grupos em terceiro lugar na mesma chave do Brasil, vencendo os Estados Unidos e Polônia, antes de perder para o Japão na semifinal, no último sábado (16).

continua após a publicidade

Brasil x Bulgária

BRA
BUL
Mundial Sub-21
Medalha de bronze
Data e Hora
Domingo (17), às 6h (de Brasília)
Local
Surabaya, na Indonésia
Árbitro
Onde assistir
YouTube da Volleyball World.
Brasil enfrenta Bulgária no Mundial de vôlei Sub-21 (Foto: Divulgação Volleyball World)

Elenco do Brasil no Mundial Sub-21

➡️Jogadora anota mais de 50 pontos e quebra recorde no Mundial de vôlei

➡️Brasil joga mal e perde para Itália no Mundial de vôlei Sub-21

  • Amanda - Levantadora
  • Ana Berto - Levantadora
  • Larissa - Oposta
  • Isa - Ponteira
  • Rebeca - Oposta
  • Aline - Ponteira
  • Luana - Central
  • Helena - Ponteira
  • Vittoria - Ponteira
  • S. Will - Líbero
  • Palhano - Central
  • Giovana - Central
  • Wagner Luiz Coppini Fernandes - técnico

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias