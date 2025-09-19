Brighton x Tottenham: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Premier League
Brighton e Tottenham se enfrentam neste sábado (20), às 11h (de Brasília), no American Express Community Stadium, em Brighton (ING), pela 5ª rodada da Premier League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 (canal fechado) e pelo Disney+ (streaming).
O Brighton chega pressionado após perder para o Bournemouth por 2 a 1 fora de casa, resultado que deixou o time na 13ª colocação com quatro pontos. O técnico Fabian Hürzeler pode ter o retorno do meia holandês Mats Wieffer, recuperado de lesão no joelho.
Já o Tottenham vem embalado. O time de Thomas Frank venceu o Villarreal na Champions League no meio de semana e, pela Premier League, goleou o West Ham por 3 a 0 fora de casa. Com nove pontos, os Spurs ocupam o terceiro lugar na tabela.
Tudo sobre o jogo entre Brighton e Tottenham (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Brighton 🆚 Tottenham
5ª rodada – Premier League
📆 Data e horário: sábado, 20 de setembro, às 11h (de Brasília)
📍 Local: American Express Community Stadium, em Brighton (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN 4 (canal fechado) e Disney+ (streaming)
🕴️ Arbitragem: Chris Kavanagh (ING)
🚩 Assistentes: Dan Cook (ING) e Ian Hussin (ING)
📺 VAR: Neil Davies (ING)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Brighton (Técnico: Fabian Hürzeler)
Verbruggen; Veltman, van Hecke, Dunk e de Cuyper; Milner e Ayari; Rutter, Minteh e Mitoma; Welbeck.
Tottenham (Técnico: Thomas Frank)
Vicario; Pedro Porro, Van de Ven, Romero e Djed Spence; Palhinha, Pape Sarr e Bergvall; Kudus, Xavi Simons e Tel.
