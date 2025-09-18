Clube da Premier League pode trocar de treinador; veja

A Premier League poderá ter mais uma troca de treinador em breve e Nuno Espirito Santo, ex-Nottingham Forest, é um dos postulantes a assumir o West Ham. De acordo com o jornalista Alex Crook, os Hammers estão considerando demitir Graham Potter e possuem o português como um dos favoritos ao cargo.

Além de Nuno Espirito Santo, Sean Dyche, Frank Lampard e Slaven Bilic, que já treinou o próprio West Ham, são os principais nomes analisados pelo clube. O proprietário David Sullivan, por sua vez, está mais inclinado a contratar Bilic. O último trabalho do croata foi na Arábia Saudita, quando dirigiu o Al-Fateh por pouco mais de um ano e deixou a equipe em agosto de 2024. Dentre os cotados, Slaven Bilic é o que possui maior tempo de inatividade, já que Nuno e Dyche terminaram a Premier League passada nos comandos de Nottingham Forest e Everton, respectivamente.

Nuno Espirito Santo, ex-Forest, é alvo do West Ham (Foto: Divulgação/Nottingham Forest)

Frank Lampard ainda está empregado e possui estabilidade no Coventry City, clube que assumiu no decorrer da última temporada e quase levou à Premier League. Neste início de 2025/26, os comandados de Lampard estão na zona de playoffs da Championship, ocupando a sexta posição após cinco rodadas. Desta forma, tende a ser o alvo mais complicado para o West Ham investir no momento.

Trabalho de Graham Potter no West Ham

Graham Potter assumiu o West Ham em janeiro deste ano, no meio da última temporada. Ao todo, o treinador possui 24 jogos, com apenas seis vitórias, cinco empates e 13 derrotas. Em 2025/26, Potter venceu apenas uma vez e perdeu as outras quatro partidas, acumulando 14 gols sofridos. Neste momento, os Hammers estão em 18º lugar no Campeonato Inglês e foram eliminados da Copa da Liga.

