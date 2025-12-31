Brentford e Tottenham se enfrentam nesta quinta-feira (1º), às 17h (de Brasília), no Gtech Community Stadium, em Londres (ING), pela 19ª rodada da Premier League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pelo Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

O Brentford chega embalado após uma goleada por 4 a 1 sobre o Bournemouth na rodada passada. A equipe comandada por Keith Andrews ocupa a oitava colocação, com 26 pontos, e aposta no bom desempenho como mandante para seguir em ascensão. Mesmo convivendo com alguns desfalques, o time tem mostrado consistência ofensiva e conta com o apoio da torcida para pressionar o adversário desde os primeiros minutos.

Já o Tottenham encerrou 2025 com uma vitória fora de casa sobre o Crystal Palace, resultado que deu fôlego ao time após uma sequência irregular. Os Spurs aparecem na 11ª posição, com 25 pontos, e tentam transformar o triunfo recente em ponto de virada na Premier League. Sob o comando de Thomas Frank, a equipe aposta na velocidade pelos lados do campo e na presença ofensiva de Richarlison para surpreender longe de casa.

Tudo sobre o jogo entre Brentford x Tottenham (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Brentford 🆚 Tottenham

19ª rodada – Premier League

📆 Data e horário: quinta-feira, 1º de janeiro de 2026, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Gtech Community Stadium, em Londres (ING)

👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)

🕴️ Arbitragem: Andy Madley (ING)

🚩 Assistentes: Lee Betts (ING) e Simon Bennett (ING)

📺 VAR: Alex Chilowicz (ING)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚪ Brentford (Técnico: Keith Andrews)

Kelleher; Kayode, Ajer, Collins e Henry; Yarmolyuk e Janelt; Lewis-Potter, Jensen e Schade; Igor Thiago.

⚪🔵 Tottenham (Técnico: Thomas Frank)

Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven e Spence; Bentancur e Gray; Kudus, Xavi Simons (Bergvall) e Muani; Richarlison.

