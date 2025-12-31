Retrospectiva Lance!: os campeonatos mais badalados disputados em 2025

O ano de 2025 chegou ao fim e as principais competições do ano movimentaram as temporadas europeias, asiáticas e até mesmo da América do Norte. Nos meses de junho e julho, o mundo do futebol parou para acompanhar a primeira edição do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, que reuniu os melhores 32 times do planeta dos últimos quatro anos e que foi um sucesso entre o público.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ligas e copas nacionais

Inglaterra

Na Inglaterra, o Liverpool voltou a vencer a Premier League pela primeira vez desde 2020 e igualou o recorde de 20 títulos do Manchester United como o maior campeão da competição. A campanha ficou marcada por amplo domínio na primeira parte da temporada, com Salah inspirado, e a festa da torcida dentro de Anfield na celebração, algo que não aconteceu na última conquista devido à pandemia da COVID-19.

continua após a publicidade

Nas copas, os torcedores de Newcastle e Crystal Palace viveram grandes momentos. Os Magpies venceram a Copa da Liga e encerraram um jejum de 70 anos sem conquistas. Já os londrinos levaram a FA Cup e a Supercopa da Inglaterra e conquistaram os primeiros dois títulos da história do clube.

Liverpool foi campeão da última Premier League (Foto: Paul Ellis/AFP)

Espanha

O Barcelona dominou o futebol espanhol e não deu espaço ao Real Madrid. Os Culés venceram La Liga, Supercopa da Espanha e a Copa do Rey todas sobre o maior rival. O destaque do time foram Raphinha e Lamine Yamal, que lideraram a equipe nos três títulos que coroaram a temporada do Barça.

continua após a publicidade

Barcelona foi o campeão da La Liga na temporada 2024 25 (Foto: ReproduçãoX/@FCBarcelona)

Arábia Saudita

Na Arábia Saudita, o Al-Ittihad foi o protagonista de 2025. Liderados por Karim Benzema e Fabinho, a equipe de Jidá venceu a liga e a copa na mesma temporada. No Campeonato Saudita, os Tigres somaram 83 pontos, oito a mais que o Al-Hilal para levar o decacampeonato. Já na Copa do Rei Saudita, venceram o Al-Qadsiah por 3 a 1 e levaram o troféu pela 10ª vez.

Estados Unidos

O Inter Miami, de Lionel Messi, teve um grande ano com a conquista inédita da MLS. A equipe do astro argentino derrotou o Vancouver Whitecaps, de Thomas Müller, por 3 a 1 na decisão. Messi foi eleito o melhor jogador do campeonato após contribuir com 35 gols e 24 assistências. Na Lamar Hunt U.S. Open Cup, o Nashville superou o Austin FC por 2 a 1 e levou o título pela primeira vez.

O Inter Miami foi campeão da MLS em 2025 (Foto: Julio Aguilar/AFP)

Outros campeões

Itália: Série A - Napoli / Coppa da Italia - Bologna França: Ligue 1 - PSG / Copa da França - PSG Alemanha: Bundesliga - Bayern de Munique / DFB-Pokal - Stuttgart Portugal: Liga Portuguesa - Sporting / Taça de Portugal - Sporting

Champions League

Após a realização da fase de liga em 2024, a Champions League entrou em 2025 com favoritismo de dois times que lideraram a tabela: Liverpool e Barcelona. Porém, no mata-mata, o PSG, que quase foi eliminado ainda na nova fase da competição, apareceu no mata-mata e, já nas oitavas, eliminou os Reds dentro de Anfield. Já o Barça passou por Benfica e Borussia Dortmund nas oitavas e quartas, respectivamente.

Maior campeão do torneio, o Real Madrid caiu nas quartas para o Arsenal. Assim como o Bayern de Munique, que caiu para a Inter de Milão na mesma fase da competição. PSG e Aston Villa fizaram grandes jogos, mas a equipe parisiense se sobressaiu e avançou as semifinais da competição.

Nas semis, liderados por Dembélé e Hakimi, o PSG venceu os dois jogos sobre o Arsenal (1x0 e 2x1) e se classificou a decisão. Na outra chave, Inter de Milão e Barcelona fizeram duelos inesquecíveis, com um 3 a 3 na Espanha e um 4 a 3 em Milão, que classificou os Neurazzuris à final, na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha.

Na final, o PSG não deu chances a Inter e, com gols de Hakimi, dois de Doué, Kvaratskhelia e Mayulu, goleou por 5 a 0 e venceu a Champions League pela primeira vez em sua história.

Jogadores do PSG comemoram título da Champions League (Foto: Marco Bertorello/AFP)

Europa League e Conference League

Ainda no cenário europeu, a Europa League ficou marcada por uma final inglesa, de dois times que fizeram campanhas ruins na Premier League. De um lado, o Tottenham, 17º no Campeonato Inglês, eliminou o AZ Alkmaar (oitavas), Frankfurt (quartas) e Bodø/Glimt (semifinal). Do outro, o Manchester United, 15º da Premier, passou por Real Sociedad (oitavas), Lyon (quartas) e Athletic Bilbao (semifinal).

Na decisão, no San Mamés, em Bilbao, na Espanha, o Tottenham venceu o Manchester United por 1 a 0, com gol de Brennan Johnson e venceu a competição pela segunda vez na sua história. O título encerrou uma seca de 17 anos sem conquistas dos Spurs.

Tottenham foi campeão da Europa League em cima do Manchester United (Foto: Thomas COEX / AFP)

Já na Conference League, o Chelsea confirmou o favoritismo e venceu a Conference League. Os Blues venceram o Copenhague (oitavas), Légia Varsóvia (quartas), Djurgårdens IF (semifinal), e o Real Betis, por 4 a 1, na grande final. A conquista consolidou o clube londrino como campeão de todos os títulos da Uefa (Champions League, Europa League, Conference League, Supercopa da Europa e Taça dos Campeões de Copas).

Champions League Asiática e ConcaChampions

Com o crescimento do Campeonato Saudita, os clubes do país do Oriente Médio estão cada vez mais presentes nas fases mais agudas da Champions League Asiática. Em 2025, Al-Ahli, Al-Hilal e Al-Nassr chegaram na semifinal da competição. A outra equipe presente na fase foi o Kawasaki Frontale, do Japão.

Nos duelos, o Al-Ahli superou o Al-Hilal por 3 a 1 e o Kawasaki Frontale, fora de casa, derrotou o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, por 3 a 2. Na decisão, Galeno e Frank Kessié marcaram para a equipe saudita, que venceu final por 2 a 0 e conquistou a competição continental pela primeira vez na história.

Gabri Veiga comemora conquista da Liga dos Campeões da Ásia (Foto: Reprodução/Instagram/@gabriveiga)

Na América do Norte, amplo domínio dos times mexicanos e da MLS. Desde as quartas de final, apenas clubes das duas ligas, as mais ricas da parte de cima do continente americano. O título ficou com o Cruz Azul, que venceu a competição pela sétima vez ao derrotar o Vancouver Whitecaps na decisão por 5 a 0. O Inter Miami foi eliminado nas semifinais pela equipe de Thomas Müller após sofrer duas derrotas de 2 a 0 e 3 a 1.

Mundial de Clubes

Entre junho e julho, nos Estados Unidos, foi realizada a primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. No sorteio da fase de grupos, diversos duelos entre europeus e sul-americanos, com destaque para jogos entre Flamengo e Chelsea, Fluminense e Borussia Dortmund, Palmeiras e Porto, Boca Juniors e Bayern de Munique, e o Botafogo encarando PSG e Atlético de Madrid.

Em campo, diversos resultados chamaram a atenção, principalmente as vitórias de Botafogo e Flamengo sobre PSG e Chelsea por 1 a 0 e 3 a 1, respectivamente.

Jogadores do Botafogo celebram vitória contra o PSG (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

Na tabela, os destaques ficaram com Palmeiras, e Flamengo, que ficaram em primeiro em seus respectivos grupos, e o Botafogo, que passou em segundo, enquanto o Atlético de Madrid foi eliminado. Outro europeu que se despediu cedo na competição foi o Porto, que somou apenas dois pontos no Grupo A. River Plate e Boca Juniors também deixaram a competição na fase de grupos.

O mata-mata começou com duelo entre brasileiros, em que o Palmeiras venceu o Botafogo por 1 a 0 e avançou às quartas para encarar o Chelsea, que goleou o Benfica por 4 a 1. Na mesma chave, o Fluminense derrotou a Inter de Milão por 2 a 0 e também seguiu na competição. O oponente dos tricolores foi o Al-Hilal, que superou o Manchester City por 4 a 3, em um dos melhores jogos do torneio.

Elenco do Fluminense comemora gol contra a Inter de Milão no Mundial de Clubes. (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Do outro lado, o Flamengo foi eliminado ao ser superado por 4 a 2 para o Bayern de Munique. Os bávaros foram encarar o PSG, que goleou o Inter Miami por 4 a 0. Já o Real Madrid, em campanha discreta, bateu a Juventus por 1 a 0 e seguiu para encarar o Borussia Dortmund, que venceu o Monterrey por 2 a 1.

Nas quartas, Chelsea e Palmeiras fizeram um grande jogo, em que Estêvão, que seria jogador dos Blues ao fim da competição, marcou ao Alviverde o gol de empate. Porém, com gol contra de Weverton e outro de Cole Palmer, os londrinos venceram por 2 a 1 e avançaram para encarar o Fluminense. O Tricolor Carioca superou o Al-Hilal por 2 a 1 e se consolidou como o time não-europeu a ir mais longe na competição.

Na outra chave, o Real Madrid venceu o Borussia Dortmund por 3 a 2, em uma reta final de jogo emocionante. Já o PSG superou o Bayern de Munique e venceu por 2 a 0. Nas semifinais, os parisienses dominaram a equipe espanhola e venceu por 4 a 0 para chegar na decisão. Já a partida entre Chelsea e Fluminense ficou marcada pela "lei do ex" do atacante João Pedro, que havia acabado de chegar no clube inglês e marcou os dois gols dos Blues no duelo.

Chelsea comemora gol contra o Fluminense na semifinal do Mundial (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Em Nova Jersey, PSG e Chelsea entraram em campo em busca de se tornarem o primeiro campeão da competição. No primeiro tempo, Cole Palmer desencantou e, com dois gols e assistência para João Pedro, ainda no primeiro tempo, os Blues abriram 3 a 0 e encaminharam a conquista. A equipe francesa tentou reagir na segunda etapa, mas não conseguiram balançar as redes. Sendo assim, o Chelsea se sagrou campeão mundial.

A artilharia do torneio ficou dividida entre Ángel Di María, do Benfica, Marcos Leonardo, do Al-Hilal, Serhou Guirassy, do Borussia Dortmund, e Gonzalo García, do Real Madrid, que marcaram quatro gols. Cole Palmer, do Chelsea, foi eleito o melhor jogador da competição.

Jogadores do Chelsea recebem o troféu do Mundial de Clubes (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Copa Intercontinental

Em setembro, Pyramids (campeão africano) e Auckland City (campeão da Oceania) deram início a Copa Intercontinental da Fifa. Na partida, o time egípcio venceu por 3 a 0 e avançou para encarar o Al-Ahli (campeão asiático) pela Copa África-Ásia-Pacífico, realizado no mesmo mês e com vitória dos campeões da África por 3 a 1, em duelo realizado na Arábia Saudita.

Meses depois, em dezembro, foi realizado o Dérbi das Américas, entre Flamengo (campeão da Libertadores) e o Cruz Azul (campeão da ConcaChampions). Com dois gols de Arrascaeta, o Rubro-Negro venceu por 2 a 1 e seguiu para encarar o Pyramids, pela Copa Challenger. Na partida, os tetra-campeões da América do Sul venceram por 2 a 0 e avançaram à final da Copa Intercontinental, contra o PSG.

Na decisão, o PSG saiu na frente com gol de Khvicha Kvaratskhelia, no primeiro tempo. Porém, após o intervalo, o Flamengo melhorou e empatou com gol de Jorginho, em cobrança de pênalti. O empate persistiu até o fim do tempo regulamentar e da prorrogação e a decisão foi definida nas penalidades máximas. Na disputa, brilhou a estrela do goleiro russo Matvei Safonov, que pegou as cobranças de Saúl, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo para dar o título ao Paris Saint-Germain por 2 a 1 nas cobranças de pênalti.

Jogadores do PSG comemoram titulo da Copa Intercontinental de 2025 (Foto: Karim JAAFAR / AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial