Brentford x Newcastle: onde assistir e prováveis escalações ao jogo da Premier League
Confira todas as informações do duelo
Brentford e Newcastle se enfrentam neste domingo (9), às 11h (de Brasília), no Gtech Community Stadium, em Londres (ING), pela 11ª rodada da Premier League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN (canal fechado) e pelo Disney+. ➡️Clique para assistir na Disney+
O Brentford tenta aproveitar o fator casa para subir na tabela. A equipe comandada por Keith Andrew ocupa a 13ª colocação, com 13 pontos, e vem de derrota para o Crystal Palace. Mesmo irregular, o time tem mostrado força como mandante, com vitórias sobre Liverpool, Manchester United e Aston Villa na temporada.
Ficha do jogo
O Newcastle, por sua vez, aparece logo atrás, em 14º, com 12 pontos, e busca encerrar o jejum de vitórias fora de casa — a última foi em abril. Sob o comando de Eddie Howe, os Magpies venceram o Athletic Bilbao por 2 a 0 na Champions League e querem embalar também na liga nacional.
Tudo sobre o jogo entre Brentford x Newcastle (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Brentford 🆚 Newcastle
11ª rodada – Premier League
📆 Data e horário: domingo, 9 de novembro, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Gtech Community Stadium, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)
🕴️ Arbitragem: Stuart Attwell (ING)
🚩 Assistentes: Constantine Hatzidakis (ING) e Ian Hussin (ING)
📺 VAR: Paul Tierney (ING)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴⚪ Brentford (Técnico: Keith Andrew)
Kelleher; Kadoye, Collins, Van Der Berg e Ajer; Henderson, Yarmolyuk e Damsgaard; Ouattara, Thiago e Schade
⚫⚪ Newcastle (Técnico: Eddie Howe)
Pope; Trippier, Thiaw, Botman e Burn; Bruno Guimarães, Tonali e Joelinton; Murphy, Woltemade e Barnes.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional.
