Brentford x Liverpool: onde assistir e escalações do jogo pela Premier League

Brentford e Liverpool terão os caminhos cruzados neste sábado (25), às 16h (de Brasília), no Gtech Community Stadium, em Brentford, pela nona rodada da Premier League 2025/26. No Brasil, a partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming). ➡️ Assista à Premier League no Disney+

Ficha do jogo BRE LIV 9ª rodada Premier League Data e Hora Sábado (25), às 16h (de Brasília) Local Gtech Community Stadium, Brentford Árbitro Simon Hooper (ING) Assistentes Adrian Holmes (ING), Simon Long (ING) e Tim Robinson (ING) - quarto árbitro Var Chris Kavanagh (ING) e Simon Bennett (ING) - assistente Onde assistir

Brentford 🔴⚪

O Brentford recebe o Liverpool em busca de aproveitar o momento oscilante do rival e, consequentemente, subir na tabela. Para isso, a grande aposta do treinador Keith Andrews é o brasileiro Igor Thiago, que soma cinco gols na Premier League e é o artilheiro da equipe. Para enfrentar os Reds, os Bees chegam com uma boa sequência ao venceram dois dos últimos três jogos, contra West Ham e Manchester United. Além dos Red Devils, o Brentford já enfrentou City e Chelsea, somando um ponto nas respectivas rodadas, demonstrando ser um adversário difícil para o 'Big Six'.

Pela Premier League, Igor Thiago marcou o gol da vitória do Brentford, sobre o West Ham (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Liverpool 🔴

Em uma sequência ruim na Premier League, com três derrotas consecutivas, o Liverpool de Arne Slot conseguiu 'respirar' na temporada ao golear o Eintracht Frankfurt pela Champions League na última quarta-feira (22). Assim, os Reds buscam retornar ao bom momento em terras inglesas para se consolidarem na briga pelo título nacional. Porém, Slot ainda não contará com Alisson, que segue lesionado.

Gakpo comemora gol pelo Liverpool na Premier League (Foto: PETER POWELL / AFP)

Tudo sobre o jogo entre Brentford x Liverpool pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Brentford 🆚 Liverpool

9ª rodada — Premier League

📆 Data e horário: sábado, 25 de outubro, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Gtech Community Stadium, Brentford (ING)

👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)

🕴️ Arbitragem: Simon Hooper (ING)

🚩 Assistentes: Adrian Holmes (ING), Simon Long (ING) e Tim Robinson (ING) - quarto árbitro

📺 VAR: Chris Kavanagh (ING) e Simon Bennett (ING) - assistente

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brentford (Técnico: Keith Andrews)

Kelleher; Kayode, Ajer, Van den Berg, Collins e Lewis-Potter; Henderson, Yarmolyuk e Damsgaard, Schade e Igor Thiago.

❌ Desfalques: Hickey, Milambo e Gustavo Nunes.

Liverpool (Técnico: Arne Slot)

Mamardashvili; Bradley, Van Dijk, Konaté e Kerkez; Gravenberch e Mac Allister; Salah, Szoboszlai e Gakpo; Ekitike.

❌ Desfalques: Alisson, Frimpong e Leoni.

