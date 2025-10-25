Brentford x Liverpool: onde assistir e escalações do jogo pela Premier League
Confira as principais informações do duelo válido pela nona rodada
- Matéria
- Mais Notícias
Brentford e Liverpool terão os caminhos cruzados neste sábado (25), às 16h (de Brasília), no Gtech Community Stadium, em Brentford, pela nona rodada da Premier League 2025/26. No Brasil, a partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming). ➡️ Assista à Premier League no Disney+
Relacionadas
- Onde Assistir
Manchester United x Brighton: onde assistir e escalações do jogo pela Premier League
Onde Assistir24/10/2025
- Onde Assistir
Chelsea x Sunderland: onde assistir e escalações do jogo pela Premier League
Onde Assistir24/10/2025
- Onde Assistir
Newcastle x Fulham: onde assistir e escalações do jogo pela Premier League
Onde Assistir24/10/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Ficha do jogo
Brentford 🔴⚪
O Brentford recebe o Liverpool em busca de aproveitar o momento oscilante do rival e, consequentemente, subir na tabela. Para isso, a grande aposta do treinador Keith Andrews é o brasileiro Igor Thiago, que soma cinco gols na Premier League e é o artilheiro da equipe. Para enfrentar os Reds, os Bees chegam com uma boa sequência ao venceram dois dos últimos três jogos, contra West Ham e Manchester United. Além dos Red Devils, o Brentford já enfrentou City e Chelsea, somando um ponto nas respectivas rodadas, demonstrando ser um adversário difícil para o 'Big Six'.
Liverpool 🔴
Em uma sequência ruim na Premier League, com três derrotas consecutivas, o Liverpool de Arne Slot conseguiu 'respirar' na temporada ao golear o Eintracht Frankfurt pela Champions League na última quarta-feira (22). Assim, os Reds buscam retornar ao bom momento em terras inglesas para se consolidarem na briga pelo título nacional. Porém, Slot ainda não contará com Alisson, que segue lesionado.
Tudo sobre o jogo entre Brentford x Liverpool pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Brentford 🆚 Liverpool
9ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 25 de outubro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Gtech Community Stadium, Brentford (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)
🕴️ Arbitragem: Simon Hooper (ING)
🚩 Assistentes: Adrian Holmes (ING), Simon Long (ING) e Tim Robinson (ING) - quarto árbitro
📺 VAR: Chris Kavanagh (ING) e Simon Bennett (ING) - assistente
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Brentford (Técnico: Keith Andrews)
Kelleher; Kayode, Ajer, Van den Berg, Collins e Lewis-Potter; Henderson, Yarmolyuk e Damsgaard, Schade e Igor Thiago.
❌ Desfalques: Hickey, Milambo e Gustavo Nunes.
Liverpool (Técnico: Arne Slot)
Mamardashvili; Bradley, Van Dijk, Konaté e Kerkez; Gravenberch e Mac Allister; Salah, Szoboszlai e Gakpo; Ekitike.
❌ Desfalques: Alisson, Frimpong e Leoni.
📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias