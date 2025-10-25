menu hamburguer
Onde Assistir

Brentford x Liverpool: onde assistir e escalações do jogo pela Premier League

Confira as principais informações do duelo válido pela nona rodada

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/10/2025
09:13
Brentford x Liverpool: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraBrentford x Liverpool: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
Ver Resumo da matéria por IA
Brentford enfrenta Liverpool no dia 25, às 16h no Gtech Community Stadium.
Brentford busca subir na tabela com Igor Thiago, artilheiro da equipe.
Liverpool tenta se recuperar de três derrotas seguidas na Premier League.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Brentford e Liverpool terão os caminhos cruzados neste sábado (25), às 16h (de Brasília), no Gtech Community Stadium, em Brentford, pela nona rodada da Premier League 2025/26. No Brasil, a partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming). ➡️ Assista à Premier League no Disney+

continua após a publicidade

Ficha do jogo

BRE
LIV
9ª rodada
Premier League
Data e Hora
Sábado (25), às 16h (de Brasília)
Local
Gtech Community Stadium, Brentford
Árbitro
Simon Hooper (ING)
Assistentes
Adrian Holmes (ING), Simon Long (ING) e Tim Robinson (ING) - quarto árbitro
Var
Chris Kavanagh (ING) e Simon Bennett (ING) - assistente
Onde assistir

Brentford 🔴⚪

O Brentford recebe o Liverpool em busca de aproveitar o momento oscilante do rival e, consequentemente, subir na tabela. Para isso, a grande aposta do treinador Keith Andrews é o brasileiro Igor Thiago, que soma cinco gols na Premier League e é o artilheiro da equipe. Para enfrentar os Reds, os Bees chegam com uma boa sequência ao venceram dois dos últimos três jogos, contra West Ham e Manchester United. Além dos Red Devils, o Brentford já enfrentou City e Chelsea, somando um ponto nas respectivas rodadas, demonstrando ser um adversário difícil para o 'Big Six'.

Pela Premier League, Igor Thiago marcou o gol da vitória do Brentford, sobre o West Ham (Foto: Glyn KIRK / AFP)
Pela Premier League, Igor Thiago marcou o gol da vitória do Brentford, sobre o West Ham (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Liverpool 🔴

Em uma sequência ruim na Premier League, com três derrotas consecutivas, o Liverpool de Arne Slot conseguiu 'respirar' na temporada ao golear o Eintracht Frankfurt pela Champions League na última quarta-feira (22). Assim, os Reds buscam retornar ao bom momento em terras inglesas para se consolidarem na briga pelo título nacional. Porém, Slot ainda não contará com Alisson, que segue lesionado.

FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-MAN UTD
Gakpo comemora gol pelo Liverpool na Premier League (Foto: PETER POWELL / AFP)

Tudo sobre o jogo entre Brentford x Liverpool pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):

FICHA TÉCNICA
Brentford 🆚 Liverpool
9ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 25 de outubro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Gtech Community Stadium, Brentford (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)
🕴️ Arbitragem: Simon Hooper (ING)
🚩 Assistentes: Adrian Holmes (ING), Simon Long (ING) e Tim Robinson (ING) - quarto árbitro
📺 VAR: Chris Kavanagh (ING) e Simon Bennett (ING) - assistente

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brentford (Técnico: Keith Andrews)
Kelleher; Kayode, Ajer, Van den Berg, Collins e Lewis-Potter; Henderson, Yarmolyuk e Damsgaard, Schade e Igor Thiago.

❌ Desfalques: Hickey, Milambo e Gustavo Nunes.

Liverpool (Técnico: Arne Slot)
Mamardashvili; Bradley, Van Dijk, Konaté e Kerkez; Gravenberch e Mac Allister; Salah, Szoboszlai e Gakpo; Ekitike.

❌ Desfalques: Alisson, Frimpong e Leoni.

