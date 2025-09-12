Brentford e Chelsea terão os caminhos cruzados pela quarta rodada da Premier League. A partida será realizada neste sábado (13), às 16h (de Brasília), no Gtech Community Stadium, em Londres (ING). O jogo terá transmissão do Xsports (TV aberta) e Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Brentford

Na décima quinta colocação, o Brentofrd teve início irregular na Premier League. Com o novo treinador, Keith Andrews, a equipe londrina soma apenas três pontos, com apenas uma vitória na segunda rodada. Sem os astros Mbuemo e Wissa, transferidos ao Manchester United e Newcastle, respectivamente, as "Abelhas" buscam recuperação na tabela.

Chelsea

Atuais campeões do mundo, o Chelsea está invicto na Premier League, com duas vitórias e um empate. Na segunda posição, a equipe de Enzo Maresca conta com a ausência de Liam Delap, que se lesionou na última rodada. Porém, conta com os brasileiros João Pedro e Estêvão para buscar a vitória fora de casa.

Ficha do jogo BRE CHE 4ª rodada Premier League Data e Hora Sábado, 13 de setembro, às 16h (de Brasília) Local Gtech Community Stadium, em Londres (ING) Árbitro Stuart Attwell Assistentes Constantine Hatzidakis, Nicholas Hopton e Lewis Smith (quarto árbitro) Var James Bell Onde assistir

Tudo sobre o jogo entre Brentford e Chelsea (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Brentford 🆚 Chelsea

4ª rodada — Premier League

📆 Data e horário: sábado, 13 de setembro, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Gtech Community Stadium, em Londres (ING)

👁️ Onde assistir: Xsports (TV aberta) e Disney+ (serviço de streaming)

🕴️Arbitragem: Stuart Attwell

🚩 Assistentes: Constantine Hatzidakis, Nicholas Hopton e Lewis Smith (quarto árbitro)

📺 VAR: James Bell (VAR1) e Craig Taylor (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brentford (Técnico: Keith Andrews)

Kelleher; Kayode, van der Berg, Collins, Lewis-Potter; Yarmolyuk, Henderson, Ouattara, Damsgaard, Schade; Thiago.

❌ Desfalques: Gustavo Nunes e Maghoma

❓ Dúvidas: Janelt

Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)

Sanchez; Gusto, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella; Fernández, Caicedo, Neto, Estêvão, Gittens; João Pedro.

❌ Desfalques: Lavia, Colwill, Essugo, Badiashille e Delap

❓ Dúvidas: Palmer

