Brentford x Chelsea: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Premier League
Confira as principais informações do duelo válido pela quarta rodada
Brentford e Chelsea terão os caminhos cruzados pela quarta rodada da Premier League. A partida será realizada neste sábado (13), às 16h (de Brasília), no Gtech Community Stadium, em Londres (ING). O jogo terá transmissão do Xsports (TV aberta) e Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Brentford
Na décima quinta colocação, o Brentofrd teve início irregular na Premier League. Com o novo treinador, Keith Andrews, a equipe londrina soma apenas três pontos, com apenas uma vitória na segunda rodada. Sem os astros Mbuemo e Wissa, transferidos ao Manchester United e Newcastle, respectivamente, as "Abelhas" buscam recuperação na tabela.
Chelsea
Atuais campeões do mundo, o Chelsea está invicto na Premier League, com duas vitórias e um empate. Na segunda posição, a equipe de Enzo Maresca conta com a ausência de Liam Delap, que se lesionou na última rodada. Porém, conta com os brasileiros João Pedro e Estêvão para buscar a vitória fora de casa.
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre Brentford e Chelsea (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Brentford 🆚 Chelsea
4ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 13 de setembro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Gtech Community Stadium, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: Xsports (TV aberta) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Stuart Attwell
🚩 Assistentes: Constantine Hatzidakis, Nicholas Hopton e Lewis Smith (quarto árbitro)
📺 VAR: James Bell (VAR1) e Craig Taylor (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Brentford (Técnico: Keith Andrews)
Kelleher; Kayode, van der Berg, Collins, Lewis-Potter; Yarmolyuk, Henderson, Ouattara, Damsgaard, Schade; Thiago.
❌ Desfalques: Gustavo Nunes e Maghoma
❓ Dúvidas: Janelt
Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)
Sanchez; Gusto, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella; Fernández, Caicedo, Neto, Estêvão, Gittens; João Pedro.
❌ Desfalques: Lavia, Colwill, Essugo, Badiashille e Delap
❓ Dúvidas: Palmer
