Onde Assistir

Brentford x Chelsea: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Premier League

Confira as principais informações do duelo válido pela quarta rodada

imagem camera(Arte: Lance!)
Lance!
Londres (ING)
Dia 12/09/2025
20:38
  • Matéria
  Matéria

Brentford Chelsea terão os caminhos cruzados pela quarta rodada da Premier League. A partida será realizada neste sábado (13), às 16h (de Brasília), no Gtech Community Stadium, em Londres (ING). O jogo terá transmissão do Xsports (TV aberta) e Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Brentford

Na décima quinta colocação, o Brentofrd teve início irregular na Premier League. Com o novo treinador, Keith Andrews, a equipe londrina soma apenas três pontos, com apenas uma vitória na segunda rodada. Sem os astros Mbuemo e Wissa, transferidos ao Manchester United e Newcastle, respectivamente, as "Abelhas" buscam recuperação na tabela.

Chelsea

Atuais campeões do mundo, o Chelsea está invicto na Premier League, com duas vitórias e um empate. Na segunda posição, a equipe de Enzo Maresca conta com a ausência de Liam Delap, que se lesionou na última rodada. Porém, conta com os brasileiros João Pedro e Estêvão para buscar a vitória fora de casa.

Ficha do jogo

BRE
CHE
4ª rodada
Premier League
Data e Hora
Sábado, 13 de setembro, às 16h (de Brasília)
Local
Gtech Community Stadium, em Londres (ING)
Árbitro
Stuart Attwell
Assistentes
Constantine Hatzidakis, Nicholas Hopton e Lewis Smith (quarto árbitro)
Var
James Bell
Onde assistir

Tudo sobre o jogo entre Brentford e Chelsea (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Brentford 🆚 Chelsea
4ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 13 de setembro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Gtech Community Stadium, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: Xsports (TV aberta) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Stuart Attwell
🚩 Assistentes: Constantine Hatzidakis, Nicholas Hopton e Lewis Smith (quarto árbitro)
📺 VAR: James Bell (VAR1) e Craig Taylor (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brentford (Técnico: Keith Andrews)
Kelleher; Kayode, van der Berg, Collins, Lewis-Potter; Yarmolyuk, Henderson, Ouattara, Damsgaard, Schade; Thiago.

❌ Desfalques: Gustavo Nunes e Maghoma
 Dúvidas: Janelt

Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)
Sanchez; Gusto, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella; Fernández, Caicedo, Neto, Estêvão, Gittens; João Pedro.

❌ Desfalques: Lavia, Colwill, Essugo, Badiashille e Delap
 Dúvidas: Palmer

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

João Pedro comemora gol pelo Chelsea sobre o Fulham na Premier League (Foto: Justin Tallis/AFP)

