Perto da zona de rebaixamento, gigante da Premier League demite técnico

Tottenham demite Thomas Frank após nova derrota
O Tottenham Hotspur comunicou oficialmente nesta quarta-feira (11) a demissão do técnico Thomas Frank. A decisão foi referendada pela diretoria do clube menos de 12 horas após a derrota por 2 a 1 para o Newcastle, que marcou o 11º revés da equipe na atual edição da Premier League e a deixou a apenas cinco pontos da zona de rebaixamento.
Comunicado oficial do Tottenham
"O clube tomou a decisão de fazer uma mudança na posição de treinador, e Thomas Frank deixará o cargo hoje. Thomas foi nomeado em junho de 2025, e temos estado determinados em dar-lhe o tempo e o apoio necessários para construir o futuro juntos. No entanto, os resultados e as atuações levaram a Direção a concluir que uma mudança neste ponto da temporada é necessária. Ao longo do seu tempo no clube, Thomas comportou-se com um compromisso inabalável, dando tudo de si nos seus esforços para avançar o clube. Gostaríamos de o agradecer pela sua contribuição e desejamos-lhe todo o sucesso no futuro."
Fim de uma passagem turbulenta
Contratado em junho de 2025 para substituir Ange Postecoglou, Frank permaneceu no comando por pouco menos de oito meses. Apesar de ter classificado o Tottenham para as oitavas de final da Liga dos Campeões, o desempenho na liga doméstica não se sustentou. O dinamarquês deixa o clube com um aproveitamento de apenas 26,9% no campeonato nacional — o pior índice de vitórias de um técnico dos Spurs na era Premier League —, somando apenas dois triunfos nos últimos 17 jogos.
A pressão sobre o treinador atingiu o limite após protestos da torcida, que vaiou a equipe e pediu abertamente a saída de Frank (chegando a entoar o nome do ex-técnico Mauricio Pochettino) durante os últimos compromissos.
Crise interna e excesso de lesões
O curto mandato de Frank foi severamente prejudicado por desafios logísticos e físicos. O elenco sofreu com uma extensa lista de lesões, perdendo peças cruciais como James Maddison, Richarlison, Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski. A insatisfação interna veio a público recentemente quando o capitão Cristian Romero, que está suspenso, classificou a profundidade do elenco como "vergonhosa", evidenciando o desgaste no ambiente.
Além dos problemas em campo, pequenos atritos com a torcida — como o episódio em que Frank foi visto bebendo em uma xícara com o emblema do rival Arsenal — dificultaram a aceitação de seu trabalho por parte dos fãs.
Planejamento para o clássico
Aproveitando a ausência de jogos neste fim de semana pela FA Cup (competição da qual os Spurs já foram eliminados), o elenco do Tottenham recebeu cinco dias de folga para recuperação física e mental. A pausa concede à diretoria tempo hábil para buscar um substituto definitivo — o que será o sexto técnico permanente em sete anos — antes do próximo compromisso crítico da temporada.
O Tottenham volta aos gramados no dia 22 de fevereiro, quando receberá o rival Arsenal no clássico do norte de Londres, pela Premier League.
