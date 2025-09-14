Brasil x Tchéquia no Mundial de Vôlei masculino; saiba horário e onde assistir
A partida é a primeira entre as seleções na temporada de 2025
- Matéria
- Mais Notícias
A Seleção Brasileira Masculina enfrenta a Tchéquia nesta segunda-feira (15), às 23h (de Brasília), em Pasay, nas Filipinas, pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Vôlei. O confronto terá transmissão ao vivo do Sportv (canal fechado) e do VBTV (streaming pago da Federação Internacional de Vôlei). ➡️ Clique para assistir no Sportv
Relacionadas
- Mais Esportes
Estreia da Seleção no Mundial de Vôlei irrita torcedores: ‘Impossível’
Mais Esportes14/09/2025
- Mais Esportes
Arthur Bento assume responsabilidade, e Brasil vence China no Mundial de vôlei
Mais Esportes14/09/2025
- Mais Esportes
Torcedores dividem opiniões sobre titulares da Seleção no Mundial de vôlei
Mais Esportes14/09/2025
Brasil x Tchéquia
A Seleção Brasileira venceu a China na manhã deste domigo (14), por 3 sets a 1, nas parciais 19/25, 25/23, 25/22 e 25/20, pela primeira rodada classificatória do Mundial de vôlei masculino. A equipe superou o nervosismo da estreia e conseguiu a virada, com destaque para o jovem ponteiro Arthur Bento, com 17 potos.
➡️ Arthur Bento assume responsabilidade, e Brasil vence China no Mundial de vôlei
Brasil tem caminho 'fácil' até a final do Mundial
A Seleção Brasileira faz parte do Grupo H, junto com Sérvia, Tchéquia e China. Pelo chaveamento, os times que se classificarem irão cruzar com os do Grupo A (que conta com Filipinas, Irã, Egito e Tunísia), o que pode garantir um caminho com confrontos perigosos apenas a partir das semifinais.
O outro lado da chave é mais complicado, já que conta com quatro dos cinco primeiros colocados do ranking (Polônia, Itália, França e Japão), deixando o Brasil, que é o terceiro colocado, com um caminho mais favorável até as semifinais.
Convocados da Seleção
Levantadores: Brasília e Cachopa
Opostos: Alan, Chizoba e Darlan
Ponteiros: Adriano, Arthur Bento, Honorato, Lucarelli e Lukas Bergmann
Centrais: Flávio, Judson e Matheus Pinta
Líbero: Maique
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Confira as informações do jogo entre Brasil x Tchéquia pelo Mundial de Vôlei
✅ FICHA TÉCNICA
BRASIL X TCHÉQUIA
MUNDIAL DE VÔLEI
📆 Data e horário: segunda-feira, 15 de setembro, às 23h (de Brasília);
📍 Local: SM Mall of Asia Arena, em Pasay, nas Filipinas
📺 Onde assistir: Sportv e VBTV ➡️ Clique para assistir no Sportv
- Matéria
- Mais Notícias