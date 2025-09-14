Brasil x Tchéquia no Mundial de Vôlei masculino; saiba horário e onde assistir

A Seleção Brasileira Masculina enfrenta a Tchéquia nesta segunda-feira (15), às 23h (de Brasília), em Pasay, nas Filipinas, pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Vôlei. O confronto terá transmissão ao vivo do Sportv (canal fechado) e do VBTV (streaming pago da Federação Internacional de Vôlei). ➡️ Clique para assistir no Sportv

Brasil x Tchéquia BRA CZE 2ª Rodada Mundial de Vôlei Data e Hora Segunda-feira, 14 de setembro, às 23h (de Brasília) Local em Pasay, nas Filipinas Árbitro Onde assistir

A Seleção Brasileira venceu a China na manhã deste domigo (14), por 3 sets a 1, nas parciais 19/25, 25/23, 25/22 e 25/20, pela primeira rodada classificatória do Mundial de vôlei masculino. A equipe superou o nervosismo da estreia e conseguiu a virada, com destaque para o jovem ponteiro Arthur Bento, com 17 potos.

➡️ Arthur Bento assume responsabilidade, e Brasil vence China no Mundial de vôlei

Brasil tem caminho 'fácil' até a final do Mundial

A Seleção Brasileira faz parte do Grupo H, junto com Sérvia, Tchéquia e China. Pelo chaveamento, os times que se classificarem irão cruzar com os do Grupo A (que conta com Filipinas, Irã, Egito e Tunísia), o que pode garantir um caminho com confrontos perigosos apenas a partir das semifinais.

O outro lado da chave é mais complicado, já que conta com quatro dos cinco primeiros colocados do ranking (Polônia, Itália, França e Japão), deixando o Brasil, que é o terceiro colocado, com um caminho mais favorável até as semifinais.

Seleção Brasileira venceu a China por 3 sets a 0 na estreia do Mundial de Vôlei masculino (Foto: Volleyball World)

Convocados da Seleção

Levantadores: Brasília e Cachopa

Opostos: Alan, Chizoba e Darlan

Ponteiros: Adriano, Arthur Bento, Honorato, Lucarelli e Lukas Bergmann

Centrais: Flávio, Judson e Matheus Pinta

Líbero: Maique

Confira as informações do jogo entre Brasil x Tchéquia pelo Mundial de Vôlei

✅ FICHA TÉCNICA

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL X TCHÉQUIA

MUNDIAL DE VÔLEI

📆 Data e horário: segunda-feira, 15 de setembro, às 23h (de Brasília);

📍 Local: SM Mall of Asia Arena, em Pasay, nas Filipinas

📺 Onde assistir: Sportv e VBTV ➡️ Clique para assistir no Sportv