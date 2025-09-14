A Seleção Brasileira masculina conquistou de virada a vitória na estreia do Mundial de Vôlei neste domingo (14). Com parciais de 19/25, 25/23, 25/22 e 25/21, a equipe fechou a partida por 3 sets a 0, apesar disso, cometeu mais erros do que os adversários. Em um clássico do esporte olímpico, pelo Grupo H, os torcedores que acompanhavam o confronto não perdoaram os problemas enfrentados pelo Brasil.

Os erros brasileiros, principalmente no saque, no entanto, não influenciou no resultado final da partida acirrada. O favoritismo, então, foi confirmado pela equipe liderada por Arthur Bento, que entrou no lugar de Lukas Bergmann e a assumiu o protagonismo do ataque. O ponteiro terminou como o cestinha do jogo, com 17 pontos marcados.

Torcida se irrita com erros do Brasil no Mundial de Vôlei

Como foi o jogo?

O Brasil começou bem o primeiro set, mas foi surpreendido por boas defesas e um alto volume de jogo do lado chinês, além de saques fortes. Os centrais de ambas as equipes foram bastante acionados neste início de partida, mas Flávio e Judson foram eficientes no ataque. Na reta final, a dupla ainda conseguiu dois pontos de bloqueio que trouxeram mais confiança aos jogadores brasileiros. A China fechou em 25 a 19.

Logo no início do segundo set, a Seleção Brasileira se mostrou mais confiante e o entrosamento entre o levantador e os ponteiros rendeu frutos no ataque. O destaque foi Arthur Bento, um dos mais novos no elenco de Bernardinho, que chamou a responsabilidade e liderou a equipe. Com muito esforço, a Seleção fecha a parcial em 25 a 23.

O Brasil começou melhor a terceira etapa, com ajustes no bloqueio e Lucarelli crescendo no jogo, a Seleção abriu vantagem. Berardinho fez a inversão e colocou o levantador Brasília e o oposto Darlan, que entraram quentes e ajudaram o Brasil a fechar o set em 25 a 22.

Os chineses começaram o quarto set bem, com muitas defesas e saque forçado. O ponteiro brasileiro Honorato, entrou em quadra, pela primeira vez, no lugar de Arthur Bento, que sentiu caimbra na coxa.