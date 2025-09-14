AO VIVO: Brasil e China no Mundial de vôlei masculino

A Seleção Brasileira enfrenta a China na manhã deste domigo (14), às 10h (de Brasília), pela primeira rodada classificatória do Mundial de vôlei masculino. O confronto acontece nas Filipinas e terá transmissão do Sportv (canal fechado). Você também pode acompanhar o placar em tempo real pelo site do Lance!.

TEMPO REAL: 1° set - Brasil 16 x 24 China

Bernardinho escalou Alan (oposto), Flávio (central), Judson (central), Arthur Bento (ponteiro), Lucarelli (ponteiro), Fernando Cachopa (levantador) e Maique (líbero).

Vital Heynen, técnico da China, escolheu o quinteto titular: Wenz H. (oposto), Peng S.K (central), Li Y.Z. (central), Wang B. (ponteiro), Liu L.B (ponteiro) e Yu Y.G (levantador). O líbero é Qu Z.S.

Os confrontos mais recentes entre as duas seleções mostram um claro domínio brasileiro, mas a China já provou que pode surpreender. Em 2025, os times se enfrentaram duas vezes pela Liga das Nações (VNL), com vitórias do Brasil: 3 a 0 em junho e 3 a 1 em julho. O último confronto, em particular, serviu de alerta, pois a China conseguiu vencer o primeiro set, mostrando que, mesmo sendo uma equipe em desenvolvimento, pode causar dificuldades.

A história recente do confronto também mostra um resultado incomum. Embora o Brasil tenha vencido por 3 a 0 em 2023 e 2019, em junho de 2022 a China surpreendeu e venceu o time brasileiro por 3 sets a 0 na VNL. Este histórico mostra que, apesar do favoritismo, o Brasil precisa entrar em quadra com foco total.

O Brasil venceu a Alemanha por 3 sets a 1 pela VNL Masculina (Foto: Divulgação/Volleyball World)

O jogo

O Brasil começou bem o primeiro set, mas foi surpreendido por boas defesas e um alto volume de jogo do lado chinês, além de saques fortes. Os centrais, de ambos os lados, foram bastante acionados neste início de jogo, mas Flávio e Judson foram eficientes no ataque, mas não no bloqueio.

Convocados do Brasil

Levantadores: Brasília e Cachopa

Opostos: Alan, Chizoba e Darlan

Ponteiros: Adriano, Arthur Bento, Honorato, Lucarelli e Lukas Bergmann

Centrais: Flávio, Judson e Matheus Pinta

Líbero: Maique

Próximos jogos da Seleção

15/09 - 23h: Brasil x República Tcheca

17/09 - 23h: Brasil x Sérvia

