Onde Assistir

Brasil x Porto Rico no Mundial de vôlei: horário e onde assistir

A Seleção tem 100% de aproveitamento no campeonato

gabi-guimarães-vnl-volei-brasil-liga-das-nações
imagem cameraGabi Guimarães em ação pelo Brasil (Foto: Divulgação Volleyball World)
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/08/2025
09:52
  • Matéria
  Mais Notícias

A Seleção Brasileira de vôlei enfrenta Porto Rico nesta terça-feira (26), às 9h30 (de Brasília), em Chiang Mai, na Tailândia. O duelo terá transmissão ao vivo no SporTV (canal fechado) e VBTV (streaming pago da Federação Internacional de Vôlei). ➡️ AO VIVO: acompanhe o duelo aqui.

Brasil x Porto Rico

BRA
PUR
Mundial de vôlei
Fase classificatória
Data e Hora
Terça-feira (26), às 9h30 (de Brasília)
Local
Chiang Mai, na Tailândia
Árbitro
Onde assistir

➡️Rosamaria sobre ser banco do Brasil no Mundial: `Não é a primeira vez´

No retrospecto do confronto, o Brasil leva larga vantagem sobre Porto Rico, com três vitórias em três partidas. A mais recente delas foi em 20 de setembro de 2023, durante o Pré-Olímpico em Tóquio, no Japão, onde a Seleção venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/15 e 25/9.

Após vencer a França no último domingo (24) por 3 sets a 2, a Seleção Brasileira garantiu sua vaga para a fase mata-mata do Mundial, assim como a Itália, Bélgica, Estados Unidos, Tailândia e Holanda.

Seleção Brasileira durante o Mundial de vôlei (Foto: Divulgação Volleyball World)<br>

➡️Com virada histórica, Brasil vence França e se classifica no Mundial de vôlei feminino

Datas do Mundial de vôlei

  • 22 de agosto - Brasil 3 x 0 Grécia
  • 24 de agosto - Brasil 3 x 2 França
  • 26 de agosto - Brasil x Porto Rico 9h30 (de Brasília)
  • Oitavas de final: 29 de agosto a 1º de setembro
  • Quartas de final: 3 e 4 de setembro
  • Semifinais: 6 de setembro
  • Decisão da medalha de bronze e final: 7 de setembro

