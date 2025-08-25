Brasil x Porto Rico no Mundial de vôlei: horário e onde assistir
A Seleção tem 100% de aproveitamento no campeonato
A Seleção Brasileira de vôlei enfrenta Porto Rico nesta terça-feira (26), às 9h30 (de Brasília), em Chiang Mai, na Tailândia. O duelo terá transmissão ao vivo no SporTV (canal fechado) e VBTV (streaming pago da Federação Internacional de Vôlei). ➡️ AO VIVO: acompanhe o duelo aqui.
No retrospecto do confronto, o Brasil leva larga vantagem sobre Porto Rico, com três vitórias em três partidas. A mais recente delas foi em 20 de setembro de 2023, durante o Pré-Olímpico em Tóquio, no Japão, onde a Seleção venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/15 e 25/9.
Após vencer a França no último domingo (24) por 3 sets a 2, a Seleção Brasileira garantiu sua vaga para a fase mata-mata do Mundial, assim como a Itália, Bélgica, Estados Unidos, Tailândia e Holanda.
Datas do Mundial de vôlei
- 22 de agosto - Brasil 3 x 0 Grécia
- 24 de agosto - Brasil 3 x 2 França
- 26 de agosto - Brasil x Porto Rico 9h30 (de Brasília)
- Oitavas de final: 29 de agosto a 1º de setembro
- Quartas de final: 3 e 4 de setembro
- Semifinais: 6 de setembro
- Decisão da medalha de bronze e final: 7 de setembro
