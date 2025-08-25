O Brasil sofreu a terceira derrota no Mundial de vôlei masculino sub-21 e, agora, luta pela sobrevivência no campeonato. A seleção perdeu para Cuba por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/19 e 25/20, na madrugada desta segunda-feira (25), e terá pela frente um "jogo da morte" para não ser eliminado.

A equipe, liderada por Anderson Rodrigues, venceu apenas uma partida, contra a Colômbia, onde teve um bom desempenho no ataque, principalmente com os ponteiros Felipe Parra e Thiago Vaccari. No entanto, a dupla não conseguiu manter a performance nos demais jogos.

Contra Cuba, nenhum brasileiro atingiu a marca de dois dígitos na pontuação. A equipe ainda sofreu com o bloqueio adversário, que marcou 11 pontos, contra apenas cinco do Brasil.

Brasil perde para Cuba no Mundial de vôlei masculino Sub-21 (Foto: Divulgação Volleyball World)

Para sobreviver no torneio, a Seleção precisa vencer a Bulgária na madrugada desta terça-feira (26), em seu quinto e decisivo jogo da fase classificatória. Atualmente, os búlgaros ocupam a quarta colocação na tabela, ficando com a última vaga para as oitavas de final.

Formato da competição

O Mundial Sub-21 é formado por 24 seleções divididas em quatro grupos de seis equipes cada, que se enfrentam entre si na fase classificatória. Apenas as quatro primeiras equipes avançam para o mata-mata. O Brasil faz parte do Grupo C, ao lado de Bulgária, Colômbia, Cuba, Japão e Tchéquia.

A Rússia é a maior campeã da história do torneio com seis títulos, seguido por Brasil e União Soviética, com quatro cada. A República Islâmica do Irã é a atual campeã e chega como favorita ao bicampeonato.

Onde assistir Brasil x Bulgária

O Brasil enfrenta a Bulgária na madrugada desta terça-feira (26), às 3h (de Brasília), em Jiangmen, na China. O confronto terá transmissão do YouTube da Volleyball World.