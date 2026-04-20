Nesta segunda-feira (20), a agenda do futebol traz uma seleção de confrontos internacionais e competições nacionais. Os destaques do futebol internacional ficam por conta da Premier League com Crystal Palace x West Ham, o Campeonato Italiano com Lecce x Fiorentina, e a Liga dos Campeões da Ásia com o duelo entre Vissel Kobe e Al-Ahli. No Brasil, a rodada traz o Campeonato Brasileiro Feminino, com Ferroviária x América-MG, Santos x Atlético-MG e São Paulo x Grêmio, além do Campeonato Brasileiro Série C, com os jogos Floresta x Ferroviária e Maringá x Brusque.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda, 20 de abril de 2026):

Campeonato Italiano

15h45 - Lecce x Fiorentina

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Campeonato Inglês

10h – Crystal Palace x West Ham – Disney+

Jogadores de Crystal Palace em ação contra o Tottenham na Premier League (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Campeonato Brasileiro Feminino

19h – Ferroviária x América-MG

19h – Santos x Atlético-MG

19h – São Paulo x Grêmio – Sportv

21h – Juventude x Corinthians

21h30 - Flamengo x Bahia – Sportv

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Campeonato Brasileiro Série C

20h – Floresta-CE x Ferroviária

20h – Maringá-PR x Brusque-SC

Liga dos Campeões da Ásia

13h15 - Vissel Kobe-JAP x Al-Ahli-SAU

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