Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda (20/04/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
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Nesta segunda-feira (20), a agenda do futebol traz uma seleção de confrontos internacionais e competições nacionais. Os destaques do futebol internacional ficam por conta da Premier League com Crystal Palace x West Ham, o Campeonato Italiano com Lecce x Fiorentina, e a Liga dos Campeões da Ásia com o duelo entre Vissel Kobe e Al-Ahli. No Brasil, a rodada traz o Campeonato Brasileiro Feminino, com Ferroviária x América-MG, Santos x Atlético-MG e São Paulo x Grêmio, além do Campeonato Brasileiro Série C, com os jogos Floresta x Ferroviária e Maringá x Brusque.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda, 20 de abril de 2026):
Campeonato Italiano
15h45 - Lecce x Fiorentina
➡️ Clique para assistir no Disney+
Campeonato Inglês
10h – Crystal Palace x West Ham – Disney+
Campeonato Brasileiro Feminino
19h – Ferroviária x América-MG
19h – Santos x Atlético-MG
19h – São Paulo x Grêmio – Sportv
21h – Juventude x Corinthians
21h30 - Flamengo x Bahia – Sportv
Campeonato Brasileiro Série C
20h – Floresta-CE x Ferroviária
20h – Maringá-PR x Brusque-SC
Liga dos Campeões da Ásia
13h15 - Vissel Kobe-JAP x Al-Ahli-SAU
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