Brasil x Itália nas quartas de final da Kings World Cup: horário e onde assistir
Partida acontece nesta terça-feira (13)
- Matéria
- Mais Notícias
Nesta segunda-feira (12), o Brasil goleou a Arábia Saudita e cravou sua vaga nas quartas de final da Kings World Cup. A Seleção volta a campo já nesta terça (13), contra a Itália, buscando uma vaga na semi. Na Trident Arena, em Guarulhos (SP), a partida terá início às 19h (de Brasília), com transmissão da Cazé TV, XSports, ESPN e Disney+, além das redes sociais da Kings League. O Lance! acompanha em tempo real.
Relacionadas
- Mais Esportes
Confusão, chuva de gols e amasso brasileiro: o décimo dia da Kings World Cup
Mais Esportes12/01/2026
- Mais Esportes
Quartas de final Kings World Nations definidas; veja o adversário do Brasil
Mais Esportes12/01/2026
- Mais Esportes
Ao som de ‘Brasil olê, olê, olê’, Seleção goleia e avança na Kings World Cup
Mais Esportes12/01/2026
➡️ Confusão, chuva de gols e amasso brasileiro: o décimo dia da Kings World Cup
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
A Seleção Brasileira trilhou um caminho de superação. Após estrear com derrota para a Espanha, a equipe se recuperou e engatou três vitórias consecutivas contra Peru e Catar, ainda na fase de grupos. No "jogo da morte", o chamado "Last Chance", o Brasil confirmou o favoritismo ao superar com facilidade a Arábia Saudita, por 7 a 1.
Já os italianos chegam como uma das grandes potências do torneio após goleadas expressivas: venceram a França por 8 a 0, a Polônia por 7 a 3 e a Indonésia por 14 a 2.
➡️ Ao som de 'Brasil olê, olê, olê', Seleção goleia e avança na Kings World Cup
Confira os confrontos das quartas de final
- México x França - terça-feira (13), às 18h (de Brasília)
- Brasil x Itália - terça-feira (13), às 19h (de Brasília)
- Chile x Alemanha - quarta-feira (14), às 18h (de Brasília)
- Espanha x EUA - quarta-feira (14), às 19h (de Brasília)
➡️ Quartas de final Kings World Nations definidas; veja o adversário do Brasil
Agenda da Kings World Cup
Quartas de final
- México x França - terça-feira (13), às 18h (de Brasília)
- Brasil x Itália - terça-feira (13), às 19h (de Brasília)
- Chile x Alemanha - quarta-feira (14), às 18h (de Brasília)
- Espanha x EUA - quarta-feira (14), às 19h (de Brasília)
Semifinais
- Dois jogos em 15 de janeiro, com horários não definidos
Final da Copa do Mundo de Kings League
- Jogo único em 17 de janeiro, com horário não definido
- Matéria
- Mais Notícias