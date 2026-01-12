menu hamburguer
Onde Assistir

Brasil x Itália nas quartas de final da Kings World Cup: horário e onde assistir

Partida acontece nesta terça-feira (13)

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 12/01/2026
22:45
Kelvin Oliveira, jogador do Brasil, na Kings World Cup (Foto: Reprodução)
Kelvin Oliveira, jogador do Brasil, na Kings World Cup (Foto: Reprodução)
Nesta segunda-feira (12), o Brasil goleou a Arábia Saudita e cravou sua vaga nas quartas de final da Kings World Cup. A Seleção volta a campo já nesta terça (13), contra a Itália, buscando uma vaga na semi. Na Trident Arena, em Guarulhos (SP), a partida terá início às 19h (de Brasília), com transmissão da Cazé TV, XSports, ESPN e Disney+, além das redes sociais da Kings League. O Lance! acompanha em tempo real.

Relacionadas

➡️ Confusão, chuva de gols e amasso brasileiro: o décimo dia da Kings World Cup

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A Seleção Brasileira trilhou um caminho de superação. Após estrear com derrota para a Espanha, a equipe se recuperou e engatou três vitórias consecutivas contra Peru e Catar, ainda na fase de grupos. No "jogo da morte", o chamado "Last Chance", o Brasil confirmou o favoritismo ao superar com facilidade a Arábia Saudita, por 7 a 1.

Já os italianos chegam como uma das grandes potências do torneio após goleadas expressivas: venceram a França por 8 a 0, a Polônia por 7 a 3 e a Indonésia por 14 a 2.

Brasil na Kings World Cup (Foto: Reprodução)
Brasil na Kings World Cup (Foto: Reprodução)

➡️ Ao som de 'Brasil olê, olê, olê', Seleção goleia e avança na Kings World Cup

Confira os confrontos das quartas de final

  • México x França - terça-feira (13), às 18h (de Brasília)
  • Brasil x Itália - terça-feira (13), às 19h (de Brasília)
  • Chile x Alemanha - quarta-feira (14), às 18h (de Brasília)
  • Espanha x EUA - quarta-feira (14), às 19h (de Brasília)

➡️ Quartas de final Kings World Nations definidas; veja o adversário do Brasil

Agenda da Kings World Cup

Quartas de final

Semifinais

  • Dois jogos em 15 de janeiro, com horários não definidos

Final da Copa do Mundo de Kings League

  • Jogo único em 17 de janeiro, com horário não definido

