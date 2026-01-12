Ao som de 'Brasil oê olê olê', Seleção goleia e avança na Kings World Cup

Na noite desta segunda-feira (12), a Seleção Brasileira venceu a Arábia Saudita por 7 a 1 e avançou às quartas de final da Kings World Cup Nations. A partida aconteceu na Trident Arena, em Guarulhos (SP).

O goleiro Victor Hugo marcou o primeiro, seguido por dois de Leleti Garcia, três de Lipão e outro do capitão Kelvin Oliveira. Os adversários não apresentaram chances reais além do gol marcado.

Como a rodada eliminatória foi anunciada como uma única sessão na Arena em Guarulhos, a torcida brasileira esteve presente e fez festa em todas as partidas anteriores do dia.

Como foi o jogo?

Logo no primeiro lance do jogo, em uma disputa de um contra um, Lipão levou a melhor e passou para o goleiro Victão que, com muita calma, anotou o primeiro do Brasil.

O segundo e o terceiro gols saíram dos pés de Leleti Garcia. As arquibancadas, completamente dominadas pelos brasileiros desde o jogo anterior, não pararam de torcer por um minuto sequer.

Os representantes da Arábia Saudita apareciam com frequência no telão da Arena com expressões de preocupação. Com o passar do tempo, os visitantes ficaram com mais posse de bola, mas não apresentaram risco real para a defesa brasileira.

O quarto gol, marcado por Lipão — jogador que iniciou a partida —, saiu aos 15 minutos. O primeiro tempo terminou com o Brasil na frente por 4 a 0.

O segundo tempo começou da mesma forma que o primeiro, com gol do Brasil, também com Lipão . O primeiro gol da Arábia Saudita saiu depois de uma falha da defesa brasileira, que tirou o goleiro para ter um jogador a mais na linha e acabou perdendo a bola, levando o gol com um chute do meio de campo.

Com reação rápida, o capitão Kelvin Oliveira anotou o sexto e, para fechar a partida, Lipão marcou o sétimo.

Após a vitória, os jogadores da Arábia Saudita partiram para cima dos juízes, que tiveram que se retirar rapidamente do local.