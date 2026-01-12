Nesta segunda-feira (12), a Trident Arena, em Guarulhos (SP), recebeu três jogos válidos pela repescagem da Kings World Cup, a Copa do Mundo de Kings League. Após as disputas, Estados Unidos, França e Brasil garantiram suas vagas nas quartas de final da competição.

continua após a publicidade

➡️ Quartas de final da Kings World Nations definidas; veja o adversário do Brasil

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O jogo entre Estados Unidos e Holanda foi marcado por muito embate físico e por confusão. Ao longo do confronto, foram aplicados dois cartões vermelhos, um para cada lado. No fim, quem saiu feliz foi a equipe norte-americana, que venceu por 7 a 4.

Tradução: Por esta ação, o jogador holandês Ilias Boudouni recebeu o cartão vermelho.

Já na segunda partida do dia, quem se deu bem foi a França. Apesar de um início equilibrado, a equipe se aproveitou de um gol que valeu por dois e de erros da Argentina e conquistou a vitória por 7 a 5, seguindo viva na busca pelo título.

continua após a publicidade

➡️ Ao som de 'Brasil oê olê olê', Seleção goleia e avança na Kings World Cup

➡️ Veja os lances de Brasil x Arábia Saudita na Kings World Cup

Na terceiro e último jogo desta segunda-feira (12), foi a vez do Brasil cravar a vaga nas quartas de final da Kings World Cup. A Seleção não deu chances ao adversário e, segura no confronto, goleou a Arábia Saudita por 7 a 1. Cris Guedes foi responsável por cobrar o "pênalti do presidente" brasileiro, mas tentou cavar e bateu por cima do gol.

Confira os confrontos das quartas de final da Kings World Cup

México x França - terça-feira (13), às 18h (de Brasília)

Brasil x Itália - terça-feira (13), às 19h (de Brasília)

Chile x Alemanha - quarta-feira (14), às 18h (de Brasília)

Espanha x EUA - quarta-feira (14), às 19h (de Brasília)