Quartas de final Kings World Nations definidas; veja o adversário do Brasil

As quartas de final da Kings World Cup Nations estão definidas. O sorteio aconteceu logo após a vitória da Seleção Brasileira por 7 a 1 sobre a Arábia Saudita, resultado que selou a classificação. Na próxima fase, o Brasil terá pela frente a Itália, que terminou a etapa classificatória com 100% de aproveitamento no Grupo C.

continua após a publicidade

➡️Ao som de 'Brasil oê olê olê', Seleção goleia e avança na Kings World Cup

A Seleção Brasileira trilhou um caminho de superação. Após estrear com derrota para a Espanha, a equipe se recuperou e engatou três vitórias consecutivas contra Peru e Catar, ainda na fase de grupos. No "jogo da morte", o chamado "Last Chance", o Brasil confirmou o favoritismo ao superar com facilidade a Arábia Saudita.

O artilheiro da partida, Lipão marcou três gols e afirmou que a equipe agora está encaixada e se sente confiante para a próxima rodada.

-A gente foi ganhando confiança de partida em partida. Então isso é muito bom crescer nesse momento, no momento do mata-mata. A equipe que vier a gente está preparado. O time quer ser campeão, não escolhe adversário. Então, pode vir quem vier que a gente vai estar preparadíssimo para as finais - comentou oo jogador após a vitória.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Já os italianos chegam como uma das grandes potências do torneio após goleadas expressivas: venceram a França por 8 a 0, a Polônia por 7 a 3 e a Indonésia por 14 a 2. O confronto decisivo contra os brasileiros deve ocorrer entre os dias 13 e 14 de janeiro, com o horário exato ainda a ser definido pela organização.

Seleção Brasileira se classifica para quartas da Kings Nations (Foto: Reprodução)

Todos os confrontos das quartas de final