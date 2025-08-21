menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Brasil luta, mas perde na estreia do Mundial de vôlei Sub-21

A Seleção não vence o campeonato desde 2009

imagem cameraBrasil e Japão pelo Mundial de vôlei masculino Sub-21 (Foto: Divulgação Volleyball World)
2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 21/08/2025
08:26
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Seleção Brasileira de vôlei masculino Sub-21 estreou no Mundial com derrota. A equipe perdeu para o Japão por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/23 e 25/20, na madrugada desta quinta-feira (21), em Jiangmen, na China. No Grupo C, os brasileiros ainda enfrentam Bulgária, Colômbia, Cuba e Tchéquia na fase classificatória da competição.

continua após a publicidade

Do lado brasileiro, os ponteiros Thiago Vaccari e Felipe Parra foram os maiores pontuadores, com 12 e 10 pontos, respectivamente, mas ambos com aproveitamento abaixo de 40%. O maior pontuador da partida foi o japonês Takuma Kawano, com 16 acertos.

Ainda nos confrontos do Grupo C, Cuba venceu a Bulgária por 3 sets a 1, com parciais de 16/25, 25/17, 25/23 e 25/21. Já a Tchéquia superou a Colômbia, próxima adversária do Brasil, por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/17 e 25/16.

continua após a publicidade

➡️O caminho do Brasil no Mundial Sub-21 de Vôlei: Histórico e a busca pelo topo

Brasil e Japão pelo Mundial de vôlei masculino Sub-21 (Foto: Divulgação Volleyball World)

Agenda do Brasil na fase de grupos no Mundial sub-21

➡️Brasil quer 5° título Mundial de vôlei masculino Sub-21; conheça a competição

Brasil x Colômbia – Sexta-feira, 22 de agosto, às 3h (Brasília)
Brasil x Tchéquia – Sábado, 23 de agosto, às 3h (Brasília)
Brasil x Cuba – Segunda-feira, 25 de agosto, às 3h (Brasília)
Brasil x Bulgária – Terça-feira, 26 de agosto, às 3h (Brasília)

circulo com pontos dentroTudo sobre

