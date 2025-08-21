Brasil luta, mas perde na estreia do Mundial de vôlei Sub-21
A Seleção não vence o campeonato desde 2009
- Matéria
- Mais Notícias
A Seleção Brasileira de vôlei masculino Sub-21 estreou no Mundial com derrota. A equipe perdeu para o Japão por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/23 e 25/20, na madrugada desta quinta-feira (21), em Jiangmen, na China. No Grupo C, os brasileiros ainda enfrentam Bulgária, Colômbia, Cuba e Tchéquia na fase classificatória da competição.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Do lado brasileiro, os ponteiros Thiago Vaccari e Felipe Parra foram os maiores pontuadores, com 12 e 10 pontos, respectivamente, mas ambos com aproveitamento abaixo de 40%. O maior pontuador da partida foi o japonês Takuma Kawano, com 16 acertos.
Ainda nos confrontos do Grupo C, Cuba venceu a Bulgária por 3 sets a 1, com parciais de 16/25, 25/17, 25/23 e 25/21. Já a Tchéquia superou a Colômbia, próxima adversária do Brasil, por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/17 e 25/16.
➡️O caminho do Brasil no Mundial Sub-21 de Vôlei: Histórico e a busca pelo topo
Agenda do Brasil na fase de grupos no Mundial sub-21
➡️Brasil quer 5° título Mundial de vôlei masculino Sub-21; conheça a competição
Brasil x Colômbia – Sexta-feira, 22 de agosto, às 3h (Brasília)
Brasil x Tchéquia – Sábado, 23 de agosto, às 3h (Brasília)
Brasil x Cuba – Segunda-feira, 25 de agosto, às 3h (Brasília)
Brasil x Bulgária – Terça-feira, 26 de agosto, às 3h (Brasília)
- Matéria
- Mais Notícias