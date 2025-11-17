Brasil x França: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Copa do Mundo sub-17
Seleção Brasileira tenta a vaga nas quartas de final do Mundial
Brasil e França se enfrentam nesta terça-feira (18), às 10h30 (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo Sub-17, no campo 2 do complexo esportivo Aspire Zone, em Doha, no Catar.
Ficha do jogo
A partida é decisiva: quem vencer avança para as quartas de final do torneio. Em caso de empate, o classificado será decidido nos pênaltis.
A seleção brasileira, comandada por Carlos Eduardo Patetuci, chega invicta para o duelo. Na fase anterior, superou o Paraguai nos pênaltis, após empate em 0 a 0 no tempo normal, mesmo atuando quase o jogo inteiro com um jogador a menos. Antes, goleou Honduras por 7 a 0, venceu a Indonésia por 4 a 0 e empatou com a Zâmbia em 1 a 1.
Do outro lado, a França, sob o comando de Lionel Rouxel, teve atuação mais tranquila na segunda fase. Venceu seu grupo com uma vitória por 2 a 0, enfrentando confrontos mais desafiadores na fase de grupos, incluindo uma derrota para Uganda por 1 a 0.
✅ FICHA TÉCNICA
BRASIL X FRANÇA
OITAVAS DE FINAL - COPA DO MUNDO SUB-17
🗓️ Data e horário: terça-feira, 18/11/2025 - 10h30
📍 Local: complexo esportivo Aspire Zone, em Doha (Catar)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Brasil (Técnico: Carlos Eduardo Patetuci)
Provável escalação do Brasil: João Pedro; Angelo, Luis Eduardo, Luccas Ramon, Deirck Araújo; Tiago, Zé Lucas, F. Morais; Ruan Pablo, Kayke, Dell.
FRANÇA (Técnico: Lionel Rouxel)
Provável escalação da França: Illan Jourdren; Nassoko, Lomet, Mbemba; Bohui, Believe Munongo, Abdoulaye Camara, Lucas Batbedat; Lesueur, Batola, Antoine Valero.
