Torcida do Palmeiras aponta culpado por derrota para o Santos: 'Parabéns'

O Palmeiras perdeu para o Santos, na noite deste sábado (15), em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. A derrota por 1 a 0 custou a ldierança ao Verdão, que viu o Flamengo passar a frente depois de vencer o Sport.

Antes da bola rolar, Flaco López estava cotado a ser titular no time do Palmeiras contra o Santos, mas Abel Ferreira optou por deixar o argentino no banco. Logo que entrou, no intervalo, o atacante teve uma boa chance de gol, mas chutou para fora.

PC Oliveira dá veredito sobre lance polêmico em Santos x Palmeiras

Nas redes sociais muitos torcedores do Palmeiras apontaram Flaco como culpado pela derrota para o Santos. Para eles, o argentino perdeu a chance de tocar a bola para um companheiro ao invés de chutar para o gol. Veja o lance e os comentários abaixo:

Neymar em ação em Santos x Palmeiras (Foto: Flavio Hopp/Noticia em Foto/Gazeta Press)

Veja o lance em Santos x Palmeiras e repercussão da web

Como foi o jogo

O Palmeiras entrou em campo contra o Santos com um time alternativo, acumulando 11 desfalques por convocação, suspensão e lesão. O Alviverde sabia que precisava vencer para seguir na briga pelo título, especialmente após o Flamengo aplicar uma goleada por 5 a 1 sobre o Sport, na Arena Pernambuco.

A primeira chance de ataque do Santos ocorreu em menos de três minutos. Após erro de Micael, Neymar avançou em direção à grande área, mas Khellven cortou o passe no momento exato. A primeira finalização, porém, foi do Alviverde. Mauricio aproveitou erro de Zé Ivaldo e finalizou para Brazão defender, inflamando a torcida santista. Começo forte em Santos x Palmeiras.

Motivado pela festa da torcida, o Peixe insistiu nas jogadas pelo lado direito. Na cobrança de falta, Neymar acionou Barreal, que finalizou travado. Igor Vinícius também tentou chegar à linha de fundo e bateu para a defesa de Carlos Miguel. O Alvinegro Praiano quase abriu o placar em cabeceio de João Schmidt, após sobra de Furchs na grande área, que deixou Barreal livre para alçar a bola ao companheiro. Pressão do Santos em cima do Palmeiras.

O Verdão tentou armar um contra-ataque com Bruno Rodrigues, Fuchs e Felipe Anderson, mas o Peixe respondeu rapidamente. Aos 20 minutos, obrigou Carlos Miguel a fazer uma defesa com o pé após chute de Barreal. Mais uma vez, a jogada começou com Igor Vinícius pelo lado direito do campo.

Guilherme, o artilheiro do Santos na temporada com 15 gols, também foi um dos protagonistas do primeiro tempo. Arriscou um chute de perna direita no canto direito da trave, e Carlos Miguel espalmou. A bola ainda desviou em Zé Rafael antes de sair pela linha de fundo. O camisa 11 também arriscou por cima do gol. Jogo movimentado entre Santos x Palmeiras.

Nos minutos finais da primeira etapa, o Peixe teve duas oportunidades de abrir o marcador: primeiro com Neymar, que finalizou da meia-lua e acertou Jefté. Depois, o camisa 10 ainda cobrou escanteio, Zé Rafael cabeceou em cima da linha, e Khellven salvou a melhor chance do jogo até aqui. Gol perdido enlouqueceu os torcedores em Santos x Palmeiras.

Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Palmeiras começou a segunda etapa dominando as principais ações, obrigando Gabriel Brazão a fazer uma bela defesa no chute cruzado de Luighi após passe de Raphael Veiga. O Peixe respondeu com Willian Arão finalizando de primeira, mas a bola saiu pela linha de fundo.

Aos 11 minutos, Vojvoda promoveu as entradas de Robinho Jr. e Lautaro Díaz. O Menino da Vila foi o jogador mais aplaudido da escalação e é considerado um xodó da torcida santista. Logo nas primeiras movimentações, fez jogadas com seu ídolo Neymar, que cruzou rasteiro e quase marcou em Santos x Palmeiras.

O Verdão quase marcou com Flaco López aos 18 minutos do segundo tempo, em um rápido contra-ataque. O atacante finalizou no canto direito, e a bola saiu pela linha de fundo, muito próxima da trave de Brazão.

Nos minutos finais do jogo, muita apreensão. Gabriel Brazão começou a sentir dores nas mãos, e Vojvoda promoveu duas alterações, com as entradas de Rollheiser e Escobar nas vagas de Souza e Zé Rafael. E foi justamente do banco de reservas que saiu a redenção santista. Escobar cruzou na segunda trave, Robinho Jr. ajeitou, e o camisa 32 encheu o pé, cruzado, para dar ao Santos os três pontos mais importantes da temporada. Vitória do Santos em cima do Palmeiras.