Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda (17/11/2025)
Veja os jogos televisionados desta segunda (17)
Quem joga no futebol hoje? Nesta segunda-feira (17), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das Eliminatórias para a Copa do Mundo na Europa, além de outros campeonatos.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda, 17 de novembro de 2025)
Eliminatórias Europeias
Holanda x Lituânia – 16h45 – ESPN e Disney+
República Tcheca x Gibraltar – 16h45 – Disney+
Irlanda do Norte x Luxemburgo – 16h45 – Disney+
Alemanha x Eslováquia – 16h45 – Sportv
Malta x Polônia – 16h45 – Sportv 2
Montenegro x Croácia – 16h45 – Sportv 3
Amistoso
Alemanha sub-20 x Itália sub-20 – 11h – FIFA+
Finlândia x Andorra – 14h – Sportv 2
Al Ain International Cup (3º lugar)
Cabo Verde x Egito – 13h – ESPN 2 e Disney+
Campeonato Italiano (Terceira Divisão)
Foggia x Cavese – 16h30 – FIFA+
Campeonato Argentino
Defensa y Justicia x Independiente Rivadavia – 17h – Disney+
