menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda (17/11/2025)

Veja os jogos televisionados desta segunda (17)

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/11/2025
06:00
Memphis Depay em ação pela Holanda contra a Polônia, nas Eliminatórias da Europa
imagem cameraMemphis Depay em ação pela Holanda contra a Polônia, nas Eliminatórias da Europa (Foto: Wojtek Raswanski/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quem joga no futebol hoje? Nesta segunda-feira (17), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das Eliminatórias para a Copa do Mundo na Europa, além de outros campeonatos.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda, 17 de novembro de 2025)

Eliminatórias Europeias

Holanda x Lituânia – 16h45 – ESPN e Disney+
República Tcheca x Gibraltar – 16h45 – Disney+
Irlanda do Norte x Luxemburgo – 16h45 – Disney+
Alemanha x Eslováquia – 16h45 – Sportv
Malta x Polônia – 16h45 – Sportv 2
Montenegro x Croácia – 16h45 – Sportv 3

continua após a publicidade

➡️Clique para assistir no Disney+

Jogos de hoje: a Alemanha enfrenta a Eslováquia pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: Paul Faith / AFP)
Jogos de hoje: a Alemanha enfrenta a Eslováquia pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: Paul Faith / AFP)

Amistoso

Alemanha sub-20 x Itália sub-20 – 11h – FIFA+
Finlândia x Andorra – 14h – Sportv 2

Al Ain International Cup (3º lugar)

Cabo Verde x Egito – 13h – ESPN 2 e Disney+

Campeonato Italiano (Terceira Divisão)

Foggia x Cavese – 16h30 – FIFA+

Campeonato Argentino

Defensa y Justicia x Independiente Rivadavia – 17h – Disney+

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias