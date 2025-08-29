Brasil x EUA na semifinal da Americup: horário e onde assistir
A última vez que a Seleção venceu o torneio foi em 2009
O Brasil enfrenta os Estados Unidos neste sábado (30), às 17h40 (de Brasília), no Polideportivo Alexis Argüello, em Managua, capital da Nicarágua, na América Central, pela semifinal da Americup. O confronto terá transmissão ao vivo da ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming). Clique para assistir no Disney+.
Brasil x EUA
A Seleção Brasileira de basquete venceu a República Dominicana por 94 a 84 na última quinta-feira (28) e garantiu vaga na semifinal da AmeriCup. Com apenas uma derrota no campeonato, justamente para os americanos, o Brasil faz uma temporada sólida, com Georginho de Paula, Yago Mateus e Bruno Caboclo sendo os destaques em todas as partidas.
Os Estados Unidos, por sua vez, também saíram da fase classificatória com uma derrota, para o Uruguai por 86 a 85. Apesar disso, os americanos deram o troco, batendo os uruguaios por 83 a 70 nas quartas de final.
No retrospecto geral do confronto, os EUA levam larga vantagem. Foram 35 confrontos no total, com dez vitórias brasileiras contra 25 americanas. A última vitória sul-americanos aconteceu em fevereiro de 2023, por 83 a 76.
➡️Brasil vence dominicanos e vai à semifinal da AmeriCup
Convocados do Brasil
- Caio Pacheco - Coruña-ESP
- Yago Mateus - Estrela Vermelha- SRB
- Alexey Borges - Flamengo
- Georginho de Paula - SESI Franca
- Vitor Benite - Baloncesto Sevilla-ESP
- Reynan Gabriel - Pinheiros
- Léo Meindl - San Pablo Burgos-ESP
- Gui Deodato - Flamengo
- Kevin Crescenzi - Brasília
- Mãozinha Pereira - Free Agent
- Mathias Vazquez - Overtime Elite-EUA
- Lucas Dias - SESI Franca
- Bruno Caboclo - Hapoel Tel Aviv-ISR
- Ruan Miranda - Flamengo
- Gabriel Jaú - Kolossos Rodou-GRE
- Bruno Cardoso - Caixa Brasília-DF (convidado)
