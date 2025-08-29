menu hamburguer
Onde Assistir

Brasil x EUA na semifinal da Americup: horário e onde assistir

A última vez que a Seleção venceu o torneio foi em 2009

Brasil e República Dominicana na Americup (Foto: Americup / Reprodução)
imagem cameraBrasil e República Dominicana na Americup (Foto: Americup / Reprodução)
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/08/2025
09:02
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Brasil enfrenta os Estados Unidos neste sábado (30), às 17h40 (de Brasília), no Polideportivo Alexis Argüello, em Managua, capital da Nicarágua, na América Central, pela semifinal da Americup. O confronto terá transmissão ao vivo da ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming). Clique para assistir no Disney+.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Brasil x EUA

BRA
EUA
Semifinal
Americup
Data e Hora
Sábado (30), às 17h40 (de Brasília)
Local
Polideportivo Alexis Argüello, em Managua, capital da Nicarágua, na América Central
Árbitro
Onde assistir

A Seleção Brasileira de basquete venceu a República Dominicana por 94 a 84 na última quinta-feira (28) e garantiu vaga na semifinal da AmeriCup. Com apenas uma derrota no campeonato, justamente para os americanos, o Brasil faz uma temporada sólida, com Georginho de Paula, Yago Mateus e Bruno Caboclo sendo os destaques em todas as partidas.

Os Estados Unidos, por sua vez, também saíram da fase classificatória com uma derrota, para o Uruguai por 86 a 85. Apesar disso, os americanos deram o troco, batendo os uruguaios por 83 a 70 nas quartas de final.

No retrospecto geral do confronto, os EUA levam larga vantagem. Foram 35 confrontos no total, com dez vitórias brasileiras contra 25 americanas. A última vitória sul-americanos aconteceu em fevereiro de 2023, por 83 a 76.

Brasil e República Dominicana na Americup (Foto: Americup / Reprodução)

➡️Brasil vence dominicanos e vai à semifinal da AmeriCup

Convocados do Brasil

  1. Caio Pacheco - Coruña-ESP
  2. Yago Mateus - Estrela Vermelha- SRB
  3. Alexey Borges - Flamengo
  4. Georginho de Paula - SESI Franca
  5. Vitor Benite - Baloncesto Sevilla-ESP
  6. Reynan Gabriel - Pinheiros
  7. Léo Meindl - San Pablo Burgos-ESP
  8. Gui Deodato - Flamengo
  9. Kevin Crescenzi - Brasília
  10. Mãozinha Pereira - Free Agent
  11. Mathias Vazquez - Overtime Elite-EUA
  12. Lucas Dias - SESI Franca
  13. Bruno Caboclo - Hapoel Tel Aviv-ISR
  14. Ruan Miranda - Flamengo
  15. Gabriel Jaú - Kolossos Rodou-GRE
  16. Bruno Cardoso - Caixa Brasília-DF (convidado)

