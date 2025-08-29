Brasil x EUA na semifinal da Americup: horário e onde assistir

O Brasil enfrenta os Estados Unidos neste sábado (30), às 17h40 (de Brasília), no Polideportivo Alexis Argüello, em Managua, capital da Nicarágua, na América Central, pela semifinal da Americup. O confronto terá transmissão ao vivo da ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming). Clique para assistir no Disney+.

Brasil x EUA BRA EUA Semifinal Americup Data e Hora Sábado (30), às 17h40 (de Brasília) Local Polideportivo Alexis Argüello, em Managua, capital da Nicarágua, na América Central Árbitro Onde assistir

A Seleção Brasileira de basquete venceu a República Dominicana por 94 a 84 na última quinta-feira (28) e garantiu vaga na semifinal da AmeriCup. Com apenas uma derrota no campeonato, justamente para os americanos, o Brasil faz uma temporada sólida, com Georginho de Paula, Yago Mateus e Bruno Caboclo sendo os destaques em todas as partidas.

Os Estados Unidos, por sua vez, também saíram da fase classificatória com uma derrota, para o Uruguai por 86 a 85. Apesar disso, os americanos deram o troco, batendo os uruguaios por 83 a 70 nas quartas de final.

No retrospecto geral do confronto, os EUA levam larga vantagem. Foram 35 confrontos no total, com dez vitórias brasileiras contra 25 americanas. A última vitória sul-americanos aconteceu em fevereiro de 2023, por 83 a 76.

Brasil e República Dominicana na Americup (Foto: Americup / Reprodução)

Convocados do Brasil