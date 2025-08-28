Brasil vence dominicanos e vai à semifinal da AmeriCup

O Brasil derrotou a República Dominicana na AmeriCup de Basquete nesta quinta-feira (28) e garantiu vaga na semifinal da competição. Com o placar de 94 a 82, os brasileiros começaram atrás, mas se recuperaram e dominaram. Agora, a Seleção enfrenta o vencedor de Paraguai e Estados Unidos.

Como foi a partida da AmeriCup?

O primeiro quarto do jogo começou com a República Dominicana na frente, o que preocupou um pouco. No primeiro tempo, Georginho foi uma das estrelas da Seleção, já que ele marcou 15 pontos na parcial. Os dominicanos terminaram o primeiro tempo na frente.

No segundo quarto, o Brasil foi ganhando bastante volume de jogo. Os dominicanos dominaram até, aproximadamente, a metade da segunda parcial. Depois disso, o Brasil foi crescendo, assumiu a liderança e começou a abrir vantagem. O placar antes do intervalo foi fechado em 47 a 42.

No terceiro quarto, o Brasil seguiu voando e abriu uma vantagem de 16 pontos contra a República Dominicana. A equipe oponente não viu mais a liderança. No último quarto da partida, os dominicanos não reduziram muito a vantagem do Brasil. O placar final foi 94 a 82 para os brasileiros.

Brasil homenageou desfalque

Pivô do Flamengo e da Seleção Brasileira de basquete, Ruan Miranda é desfalque da equipe no resto da Americup e foi homenageado no jogo contra a República Dominicana nesta quinta-feira (28). Mais cedo, a Confederação de Basquete anunciou que o jogador teve uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho. Ruan sentiu a articulação no jogo do Brasil contra os Estados Unidos.

A homenagem veio durante a execução do hino nacional brasileiro, quando um dos jogadores segurava a camisa com o nome do atleta. O Brasil enfrenta a República Dominicana em busca da semifinal da competição.