Fulham e Manchester City se enfrentam nesta terça-feira (2), em jogo válido pela Premier League. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no Craven Cottage, em Londres (ING), e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo FUL MCI 14ª rodada Premier League Data e Hora Terça-feira, 2 de dezembro, às 16h30 (Brasília) Local Craven Cottage, em Londres (ING) Árbitro Craig Pawson Assistentes Lee Betts e Matt Wilkes Var Paul Howard Onde assistir

O Fulham chega para o confronto com a moral elevada após uma vitória impressionante por 2 a 1 fora de casa sobre o Tottenham, resultado que destacou a evolução ofensiva da equipe sob o comando de Marco Silva. Apesar de ainda oscilar na temporada (apenas três vitórias nos últimos oito jogos), o time tem feito do Craven Cottage uma fortaleza, onde perdeu apenas uma vez até agora. A aposta para o jogo é manter a posse de bola e aproveitar as transições rápidas, buscando corrigir as falhas defensivas para transformar o bom desempenho em casa em uma escalada na tabela.

O Manchester City, vice-líder da competição, vive um momento atípico de vulnerabilidade, especialmente jogando longe de seus domínios, onde venceu apenas dois de seis jogos na liga. Apesar de possuir um ataque letal com 27 gols, a equipe de Pep Guardiola tem sofrido com lapsos defensivos, evidenciados na recente vitória suada de virada por 3 a 2 sobre o Leeds. Ainda assim, o City se apoia na imensa qualidade individual de seu elenco e em um retrospecto histórico dominante contra o Fulham — tendo vencido os últimos cinco confrontos diretos — para tentar recuperar a consistência e a força na briga pelo título.

✅ FICHA TÉCNICA

Fulham x Manchester City

Premier League

📆 Data e horário: terça-feira, 2 de dezembro, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Craven Cottage, em Londres (ING)

👁️ Onde assistir: Disney+

🟨 Arbitragem: Craig Pawson (árbitro); Lee Betts e Matt Wilkes (assistentes); Tony Harrington (quarto árbitro)

📺 VAR: Paul Howard

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fulham (Técnico: Marco Silva):

Leno; Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon; Iwobi, Berge; Wilson, King, Chukwueze; Jimenez

Manchester City (Técnico: Pep Guardiola):

Donnarumma; Nunes, Gvardiol, Dias, O'Reilly; Silva, Gonzalez, Cherki; Doku, Haaland, Foden

O Manchester City enfrenta o Fulham fora de casa pela Premier League (Foto: Oli Scarff/AFP)

