Brasil x Colômbia: onde assistir, horário e escalações pelo Sul-Americano sub-20

Brasil e Colômbia se enfrentam neste sábado (1º), em duelo válido pela quinta rodada do Sul-Americano sub-20. A bola rola a partir das 18h (de Brasília), no Estádio Misael Delgado, em Valencia (VEN), com transmissão do SporTV. ➡️ Clique para assistir no Sportv

continua após a publicidade

Sistema de disputa do Sul-Americano Sub-20 2025

A competição deste ano será realizada em quatro cidades venezuelanas, marcando a quinta vez que o país acolhe o evento. As fases de grupos serão em Cabudare e Valência, e as finais em Caracas e Puerto de la Cruz.

Dez seleções competirão, divididas em dois grupos, com o Brasil, campeão atual, no Grupo B, ao lado de Colômbia, Equador, Argentina e Bolívia. A Seleção Brasileira está sob o comando de Ramon Menezes. O Grupo A inclui a Venezuela, Uruguai, Paraguai, Chile e Peru.

continua após a publicidade

Após a fase de grupos, as três melhores equipes de cada grupo avançarão para a fase final, um hexagonal onde todos jogam entre si. As quatro melhores equipes desta fase se classificarão para a Copa do Mundo Sub-20 2025. Se o Chile estiver entre os quatro primeiros, a vaga adicional será para o quinto colocado.

Confira as informações do jogo entre Brasil e Colômbia no sub-20

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL X COLÔMBIA

5ª RODADA - SUL-AMERICANO SUB-20

📆 Data e horário: sábado, 1º de fevereiro de 2025, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Misael Delgado, em Valencia (VEN)

📺 Onde assistir: SporTV

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRASIL (Técnico: Ramon Menezes)

Robert; Igor Serrote, Arthur Dias (Bordon), Iago e Leandrinho; Gabriel Moscardo, Kauan Rodrigues (Gabriel Moscardo) e Breno Bidon; Pedrinho, Alisson (Wesley) e Deivid Washington (Rayan)

COLÔMBIA (Técnico: César Torres)

Jordan García; Keimer Sandoval, Simon Garcia, Yeimar Mosquera e Juan Arizala; Kener González, Alejandro Diaz e Jordan Barrera; Andy Duvan Batioja, Óscar Perea e Neyser Villareal

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte