Brasil x Colômbia: onde assistir à final da Kings League

Brasil e Colômbia se enfrentam pela final da primeira edição da Kings World Cup Nations, na tarde deste domingo (12), às 14h15 (de Brasília). A partida acontece no Allianz Stadium, casa da Juventus, em Turim (ITA), com transmissão das plataformas oficiais da Kings League na Twitch (live streaming), CazéTV (YouTube) e do Disney + (streaming).

✅ FICHA TÉCNICA

Brasil x Colômbia

Kings World Cup Nations - final

📆 Data e horário: domingo, 12 de janeiro de 2025, às 14h15 (de Brasília);

📍 Local: Allianz Stadium, em Turim (ITA)

📺 Onde assistir: Twitch (live streaming), CazéTV (YouTube) e do Disney + (streaming)

⚽ ESCALAÇÕES

Brasil 🇧🇷

João Pedro Isidório e Josildo Barata; Wembley Luiz e Maicon Silva; Jefferson Melo, Andreas Vaz, Wellington Rodrigues, Davi Ilario e Matheus Rufino; Lipão Pinheiro, Leonardo "Leleti" Garcia, Kelvin Oliveira e João Victor Assumpção.

Colômbia 🇨🇴

Yovan Cárdenas e Camilo Mena; Luis Moreno e Denilson Lobón; Yair Arias, Brihan Gutiérrez, Angellot Caro, Axur Quintero, Jhon Palacios e Alexander Rodríguez; Jair Pérez, Julio Perea e Alejandro 'Maro' Ortega.

Kings League

A Kings League é uma liga mundial de futebol society que reúne profissionais, ex-jogadores e influenciadores digitais em partidas rápidas e dinâmicas. Fundada pelo ex-zagueiro Gerard Piqué, a competição se destaca por suas regras inovadoras e pela presença de grandes nomes em campo e na administração do evento. Dessa maneira, a liga atrai fãs de futebol e uma audiência jovem conectada ao universo do entretenimento online.

Neste ano, a Kings League está realizando a Kings World Cup Nations 2025, torneio voltado para seleções nacionais. A primeira final da história é entre Brasil e Colômbia.

