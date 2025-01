Mundial da Kings League bate recorde de transmissão

A Kings League anunciou nesta segunda-feira (6) que a transmissão do mundial "Kings World Cup of Nations" bateu recorde de telespectadores. Conforme divulgado pela produção do evento, os quatro primeiros dias de torneio registraram mais de 40 milhões de espectadores em todas as plataformas.

O torneio acontece nas cidades italianas de Milão e Turim. O evento marca um sucesso no campeonato, que tem como um dos idealizadores o ex-jogador de futebol espanhol Piqué. A Copa do Mundo da modalidade, até o momento, apresenta média de 10 milhões de telespectadores diários, que somados totalizam 75 milhões de visualizações nos primeiros quatro dias de competição.

As transmissões do torneio acontecem de forma 100% virtual, tendo as plataformas Twitch, YouTube, Kick, TikTok e Facebook como os principais meios de acesso. O resultado da atual competição superou os recordes anteriores da Kings League, destacando-se pelo aumento de 35% na média de público por partida em comparação com a Kings World Cup of Clubs, realizada no México em 25 de maio de 2024.

- A Kings World Cup Nations teve um início fantástico, e esses números exemplificam o quanto nossa base de fãs é apaixonada e receptiva. Estamos muito satisfeitos por termos tantos novos torcedores sintonizados em nosso novo modo de jogar futebol, rápido e empolgante. A ação tem sido intensa, acelerada e dramática, o que é um crédito para todos os nossos jogadores e presidentes de equipe. Esperamos continuar a proporcionar emoções aos fãs de futebol e expandir o alcance de nossa marca em todo o mundo - disse Djamel Agaoua, CEO da Kings League.

O torneio conta com a colaboração de importantes parceiros de transmissão em cinco continentes, incluindo CBS Golazo Network nos EUA, ESPN/Disney+ na América Latina e América do Sul, SKYSPORT na Itália, MBC/SSC no Oriente Médio e Norte da África, e DAZN no Japão e Austrália. O confronto entre Espanha e Itália foi um dos destaques, atraindo 18% mais espectadores do que a final do evento anterior.

Criada e organizada pela Kosmos, a Kings League tornou-se um fenômeno global, revolucionando o modo como o futebol e o esporte são consumidos. Com ligas na Espanha, Américas, Itália e, agora, Brasil, a competição semanalmente atrai milhões de fãs em transmissões ao vivo.

Com suas regras inovadoras e a fusão entre o futebol tradicional e tendências de e-sports, a Kings League oferece uma nova experiência, acessível a todas as audiências. O torneio vive a primeira edição da Copa do Mundo, reunindo os melhores jogadores de cada país.

O Brasil é um dos países participantes do torneio. No último sábado (4), a equipe venceu a Alemanha, por 9 a 2, e garantiu a vaga para a próxima fase. Os brasileiros esperam o resultado de outros jogos para saber que time vai enfrentar nas quartas de final.