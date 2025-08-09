Destaque do vôlei mundial, Ana Cristina apareceu de surpresa no treino da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei, em Barueri, na manhã deste sábado (9). Afastada das quadras por conta de lesão, a ponteira mostrou apoio à equipe na reta final da preparação pro Mundial.

Faltando 13 dias para o início do Mundial de Vôlei feminino, a Seleção Brasileira está na reta final da preparação para o torneio. No treino aberto desta manhã (9), em Barueri, Zé Roberto liderou as 15 convocadas para o próximo compromisso da agenda.

Ana Cristina, que se recupera de lesão no joelho, visitou as colegas de seleção e participou de conversas em equipe. Além da presença ilustre, a ponteira também foi receber a medalha de vice-campeã da VNL, já que não pôde estar presente na fase final da competição.

Antes do Mundial, Ana Cristina surpreende em treino da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei. (Foto: Isabella Zuppo / Lance!)

Em julho de 2025, em jogo contra a França na classificatória da VNL feminina, a ponteira lesionou o menisco medial e teve que se afastar das quadras. A ponteira fez uma cirurgia e se recupera da lesão, mas desfalcará o Brasil no Mundial, que começa no dia 22 de agosto, na Tailândia.

Fora do Mundial, entenda lesão de Ana Cristina

Ana Cristina aparece em treino preparatório para Mundial de Vôlei Feminino. (Foto: Volleyball World)

Ponteira da Seleção de vôlei feminino, Ana Cristina foi diagnosticada com uma lesão no menisco medial e está fora da última semana de classificação da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminino. A fisioterapeuta Giovana Steiner explica a lesão e como ela pode impactar no retorno de Ana Cristina à disputa, que termina neste mês.

— É uma lesão em uma estrutura que funciona como um amortecedor do joelho. O menisco medial é menos móvel, acompanha e se adapta menos aos movimentos e, por isso, tem maior chance de lesionar em comparação ao menisco lateral — explica a especialista.

A lesão de Ana Cristina é considerada comum nos esportes em geral. No vôlei, as estruturas do joelho são uma das mais prejudicadas:

— A lesão meniscal é a segunda lesão mais comum na articulação do joelho no esporte, ficando atrás da ruptura do LCA (Ligamento Cruzado Anterior). A lesão mais comum do voleibol é a entorse de tornozelo, seguida de entorses de joelho e acometimentos na articulação do ombro.

Ainda não há uma previsão exata para o retorno de Ana Cristina à Seleção. A recuperação da lesão loeva meses.

Confira lista das 15 jogadoras convocadas para o Mundial divididas por posição: