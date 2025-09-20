Brasil na final da Copa das Nações de futsal; veja horário e onde assistir
Seleção chega invicta à final
Brasil e Polônia se enfrentam neste domingo (21), pela final da Copa das Nações de Futsal, a partir das 18h (horário de Brasília), no Ginásio Nilson Nelson, na capital federal. Campeã em 2023, a Seleção busca o bicampeonato do torneio. A partida terá transmissão ao vivo do N Sports e Sportv. ➡️Clique aqui para assistir pelo Sportv
➡️Brasil atropela Paraguai e vai à final da Copa das Nações de Futsal
A Seleção Brasileira de Futsal garantiu a classificação à final neste sábado (20), após golear o Paraguai. Com o apoio da torcida e bastante tranquilidade, a equipe confirmou o favoritismo no confronto e venceu por 5 a 0, com gols de Lucão, Marcel, Pito, Dami Mareco (contra) e Fabinho. Do outro lado, a Polônia chega após vencer a França na semifinal, por 3 a 2.
Brasil e Polônia já se enfrentaram na estreia da Copa das Nações de Futsal, como integrantes do Grupo A na primeira fase do torneio. Na ocasião, o Brasil venceu por 3 a 1, com gols de Rocha, Marcelo e um gol contra do capitão polonês Kriezel. Marek descontou para Polônia.
O time comandado pelo técnico Marquinhos Xavier chega invicto a decisão, já que, antes de vencer o clássico sul-americano pela semifinal, somou duas vitórias na primeira fase. Além da Polônia, a equipe também venceu a Guatemala por 3 a 1.
Formato da disputa
As seleções foram divididas em dois grupos (A e B) com três equipes cada. Brasil, Polônia e Guatemala se enfrentam no Grupo A. Já no Grupo B, os confrontos são entre França, Paraguai e Costa Rica. Os times jogarão entre si nos grupos e os dois melhores serão classificados para o mata-mata.
Já no mata-mata, os times vão seguir o padrão já conhecido. Os dois vencedores nas semifinais se enfrentam na final. E as equipes derrotadas serão adversárias em busca do terceiro lugar.
Copa das Nações de Futsal: horários e onde assistir
DOMINGO, 21 DE SETEMBRO
Brasil x Polônia - Final da Copa das Nações de Futsal
Horário: 18h (de Brasília)
Local: Ginásio Nilson Nelson, em Brasília
Onde Assistir: SporTV (canal fechado) e NSports (YouTube)
