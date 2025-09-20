menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Com campeões em Paris, Brasil inicia Mundial de Natação paralímpica

Delegação brasileira conta com 29 atletas em Singapura

Multicampeã Carol Santiago estreia no Mundial de Natação paralímpica
imagem cameraMulticampeã Carol Santiago estreia no Mundial de Natação paralímpica (Foto: Alessandra Cabral/ CPB)
Beatriz-Pinheiro-aspect-ratio-1024-1024
Beatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
Dia 20/09/2025
19:56
  • Matéria
  • Mais Notícias

A partir deste sábado (20), a seleção brasileira disputa o Mundial de Natação paralímpica, em Singapura, primeiro mundial da modalidade no ciclo olímpico de Los Angeles 2028. A delegação de 29 atletas conta com três campeões dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024: a pernambucana Carol Santiago, o mineiro Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, e o catarinense Talisson Glock.

continua após a publicidade

➡️Com Caio Bonfim, relembre brasileiros campeões mundiais no atletismo

Entre os campeões, a primeira a estrear é Carol Santiago, da classe S12 (baixa visão). Medalhista de ouro nos 50m livre, 100m livre e 100m costas, a nadadora de 40 anos se tornou a maior campeã paralímpica brasileira da história. A pernambucana cai na água já na manhã deste domingo (21), a partir das 9h (horário de Brasília), para a prova dos 100m costas.

A nadadora, que competiu em seis provas na última edição do Mundial, em Manchester 2023, optou pela estratégia de reduzir seu cronograma de provas, e desta vez disputará apenas aquelas em que conquistou o ouro em Paris.

continua após a publicidade

— Eu consigo nadar todos os estilos e poderia fazer muitas provas. Mas é muito difícil ter a qualidade de treinamento que eu preciso dando atenção a todos eles. A ideia foi ficar especialista em menos estilos e passar todas as etapas do treinamento em detalhe para construir uma boa prova - projetou.

➡️Jogos de Inverno 2026: comitê oficializa naturalizações de brasileiros

Brasil levou 29 atletas ao Mundial de Singapura
Brasil levou 29 atletas ao Mundial de Singapura (Foto: Marcello Zambrana/CPB)

Em busca de recordes

O Brasil chega a Singapura em busca de superar a campanha na Ilha da Madeira, em Portugal, em 2022, que marcou o melhor desempenho da história do país na competição, com 53 medalhas, sendo 19 ouros, 10 pratas e 24 bronzes. No último mundial, em Manchester, 2023, o país subiu ao pódio 46 vezes, com 16 medalhas de ouro, 11 de prata e 19 de bronze.

continua após a publicidade

O Mundial de Natação paralímpica acontece no o OCBC Aquatic Centre, em Singapura, até o próximo sábado, dia 27 de setembro. A competição terá suas finais transmitidas pela CazéTV e pelos canais SporTV, enquanto as eliminatórias têm transmissão no canal do YouTube do Paralimpics do IPC (Comitê Paralímpico Internacional).

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias