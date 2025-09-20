Com campeões em Paris, Brasil inicia Mundial de Natação paralímpica

A partir deste sábado (20), a seleção brasileira disputa o Mundial de Natação paralímpica, em Singapura, primeiro mundial da modalidade no ciclo olímpico de Los Angeles 2028. A delegação de 29 atletas conta com três campeões dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024: a pernambucana Carol Santiago, o mineiro Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, e o catarinense Talisson Glock.

Entre os campeões, a primeira a estrear é Carol Santiago, da classe S12 (baixa visão). Medalhista de ouro nos 50m livre, 100m livre e 100m costas, a nadadora de 40 anos se tornou a maior campeã paralímpica brasileira da história. A pernambucana cai na água já na manhã deste domingo (21), a partir das 9h (horário de Brasília), para a prova dos 100m costas.

A nadadora, que competiu em seis provas na última edição do Mundial, em Manchester 2023, optou pela estratégia de reduzir seu cronograma de provas, e desta vez disputará apenas aquelas em que conquistou o ouro em Paris.

— Eu consigo nadar todos os estilos e poderia fazer muitas provas. Mas é muito difícil ter a qualidade de treinamento que eu preciso dando atenção a todos eles. A ideia foi ficar especialista em menos estilos e passar todas as etapas do treinamento em detalhe para construir uma boa prova - projetou.

Brasil levou 29 atletas ao Mundial de Singapura (Foto: Marcello Zambrana/CPB)

Em busca de recordes

O Brasil chega a Singapura em busca de superar a campanha na Ilha da Madeira, em Portugal, em 2022, que marcou o melhor desempenho da história do país na competição, com 53 medalhas, sendo 19 ouros, 10 pratas e 24 bronzes. No último mundial, em Manchester, 2023, o país subiu ao pódio 46 vezes, com 16 medalhas de ouro, 11 de prata e 19 de bronze.

O Mundial de Natação paralímpica acontece no o OCBC Aquatic Centre, em Singapura, até o próximo sábado, dia 27 de setembro. A competição terá suas finais transmitidas pela CazéTV e pelos canais SporTV, enquanto as eliminatórias têm transmissão no canal do YouTube do Paralimpics do IPC (Comitê Paralímpico Internacional).

