Duda e Ana Patrícia avançam e podem enfrentar compatriotas na final do Elite 16
Brasil colocou três duplas nas semifinais em João Pessoa
As campeãs olímpicas Duda e Ana Patrícia avançaram mais uma fase na disputa do Elite 16, em João Pessoa, pelo circuito mundial de vôlei de praia. Nesta sábado (20), a parceria superou as suíças Anouk e Zoé por 2 sets a 0 e garantiram a classificação para as semifinais. Com a vitória de Carol e Rebecca, que também avançaram, é possível haver uma final brasileira na capital paraibana.
Duda e Ana Patrícia, que já haviam eliminado as espanholas Dani e Tania em sets diretos, não tomaram conhecimento de Anouk e Zoé, vencendo com parciais de 21/10 e 21/9. As próximas rivais são as norte-americanas Cannon e Kraft, que superaram as canadenses Melissa e Brandie, rivais de Duda e Ana Patrícia na final dos Jogos de Paris.
Já Carol e Rebecca começaram a disputa com vitória sobre Paulikiene e Raupelyte, da Lituânia, por 2 sets a 0, e na sequência passaram pelas letãs Tina e Anastasija sem muita dificuldade, com um duplo 21/16. Para alcançar a decisão do Elite 16 em João Pessoa, a dupla precisará vencer as norte-americanas Shaw e Cheng, que eliminou as brasileiras Thamela e Vic.
Semifinal no masculino
Entre os homens, Evandro e Arthur seguem como representantes do Brasil em João Pessoa. Neste sábado (20), eles venceram os portugueses Pedrosa e Campos por 2 sets a 0 nas oitavas de final e desbancaram os compatriotas Vinicius e Heitor nas quartas de final, com vitória por 2 a 0, parciais de 21/16 e 21/12. Os adversários da semifinal serão os holandeses Boermans e deGroot.
Programação do Elite 16 de João Pessoa
Na manhã deste domingo (21), a programação do Elite 16 de João Pessoa começa com os jogos válidos pelas semifinais do masculino, a partir das 9h (horário de Brasília). A decisão do título, tanto dos homens quanto das mulheres, fica para o final da tarde, a partir das 17h (de Brasília).
